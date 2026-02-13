Problema para Uruguay en el Mundial: difícil decisión de Bielsa

La selección de Uruguay se prepara para disputar la Copa del Mundo. La celeste quedó ubicada en el grupo H y tendrá como rivales a España, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Con el objetivo de llegar en el mejor nivel posible al Mundial, el equipo uruguayo tiene listo un partido amistoso contra Inglaterra, el cual está programado para el 27 de marzo.

Problema para Uruguay de cara al Mundial

En las últimas horas se ha dado a conocer que la selección de Uruguay tendría un importante problema para disputar la Copa del Mundo.

Y es que se informó que el delantero Darwin Núñez podría quedar por fuera de la lista definitiva de Marcelo Bielsa para el Mundial, después de verse perjudicado por una decisión de Al Hilal.

Núñez, quien no ha tenido el mejor rendimiento posible en el club de Arabia Saudita, fue "borrado" por para disputar la Saudí Pro League.

Al atacante charrúa solo se le permitiría sumar minutos en la Champions de Asia y solo tendría participación en seis compromisos antes de la Copa del Mundo.

¿Por qué fue borrado Darwin Núñez?

Darwin Núñez perdió su lugar en Al Hilal, principalmente por la llegada de Karim Benzema. Adicionalmente, el cupo de extranjeros le jugó una mala pasada al uruguayo.

Grupo y calendario de Uruguay en el Mundial

Grupo H

España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Fecha 1

Arabia Saudita Vs Uruguay

5:00 P.M.

Fecha 2

Uruguay Vs Cabo Verde

5:00 P.M.

Fecha 3

Uruguay Vs España

7:00 P.M.