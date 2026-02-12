Darwin Núñez se complica para el Mundial: no jugará en la liga de Arabia Saudí

Quedan solo cuatro meses para que se juegue el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Uruguay se enfrentará con Arabia Saudita, Cabo Verde y España. Un vibrante grupo que probará la suerte de Marcelo Bielsa y sus dirigidos. Habrá que ver qué tipo de jugadores convocará el entrenador argentino, pero en esa búsqueda, Darwin Núñez se complicaría para estar en la lista oficial.

Marcelo Bielsa, junto a los demás seleccionadores tendrán la posibilidad de convocar un total de 26 jugadores. Ahí podría aparecer Darwin Núñez, que, sin Luis Suárez y sin Edinson Cavani, sería el delantero idóneo para tomar el ataque de la selección de Uruguay.

Sin embargo, a falta de 119 días para el Mundial, las cosas se complican bastante para Darwin Núñez por una decisión que acabó de tomar el Al Hillal. La llegada de Karim Benzema en el cierre del mercado y con la polémica encendida por su vinculación dejó al oriental en problemas.

LA DECISIÓN DE AL HILAL QUE PODRÍA DEJAR A DARWIN NÚÑEZ SIN MUNDIAL

Sería poco probable realmente que Marcelo Bielsa no vaya a tener al ex Liverpool en la convocatoria y en el onceno titular de la selección para afrontar los grandes retos de la Copa del Mundo. No obstante, Al Hilal de Simone Inzaghi pondría alarmas en el entrenador argentino con el futuro del atacante.

La vinculación de Karim Benzema se convirtió en la peor noticia para Darwin. Con el francés se cerró el mercado de fichajes, un problema grande para el delantero uruguayo que pretendía cambiar de aires y que nunca llegó a un acuerdo para salir de la institución saudí.

El delantero ex Real Madrid ya debutó con un triplete en Al Hilal y su llegada acabó con el cupo de extranjeros. En ese sentido, el club saudí decidió no inscribir a Darwin Núñez para la liga de Arabia Saudita dejando a Karim Benzema como el delantero titular.

Bajo ese panorama, el oriental ya no jugará más en el equipo de Simone Inzaghi, por lo menos no en esta temporada de la Liga de Arabia Saudita en donde, el límite de extranjeros pone contra las cuerdas al atacante ex Liverpool y Benfica.

En ese orden de ideas, la liga de Arabia Saudita tendrá un segundo caso después de que el Al-Ahli hiciera lo mismo con el delantero brasileño Roberto Firmino. No lo pudieron inscribir con el rentado local y tan solo pudo jugar los partidos de la Champions Asiática.

Darwin Núñez solo jugaría un total de seis partidos en la Champions Asiática. Sin embargo, no tiene ni la titularidad ni los minutos necesarios garantizados para estar en la selección de Uruguay en cuestión de cuatro meses. Habrá que esperar las decisiones que tomará Marcelo Bielsa ante este problema.

BRASIL QUISO A DARWIN NÚÑEZ

El camino en la liga de Arabia Saudita de Darwin no ha sido para nada bueno y ahora menos con esta vinculación de Karim Benzema que pone en entredicha su participación en la Champions Asiática. Se acabó el mercado de fichajes y el uruguayo intentó salir del club.

Entre las ofertas llegaron algunas de Brasil, pero es difícil poder pagar lo que cobra el delantero. En ese sentido, lo descartaron completamente y ahora esperará su participación en la Champions Asiática. Solo jugaría esos seis encuentros de cara al Mundial. ¿Lo convocaría Marcelo Bielsa para afrontar la Copa del Mundo?