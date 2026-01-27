Problemas con el Atanasio Girardot: así quedó tras conciertos de Bad Bunny

La Liga BetPlay 2026 de apertura comenzó a toda marcha y ya se han venido disputando las dos primeras fechas del certamen, las cuales ya empiezan a posicionar a los líderes de la competencia, pero también se han visto los primeros inconvenientes en cuanto a sanciones, aplazamientos de partidos y demás.

Con los eventos deportivos del presente año también comienzan a darse otra clase de encuentros en los estadios, tal como lo es la realización de conciertos. Bad Bunny fue uno de los primeros protagonistas que complicó el desarrollo de la Liga BetPlay tras el "Debí Tirar Más Fotos Tour" en el Estadio Atanasio Girardot, el cual hizo que se aplazara un encuentro, se cerrara una tribuna para los próximos juegos y que afectara el terreno de juego.

Estadio Atanasio Girardot después del concierto de Bad Bunny

El certamen de apertura transcurría con completa normalidad, hasta el momento en el que llegaron los tres conciertos del artista puertorriqueño, Bad Bunny, quien acaparó el Estadio Atanasio Girardot durante el 23, 24 y 25 de enero, tomando en cuenta los días previos y post con respecto a la organización del escenario y el respectivo desmonte.

El duelo entre Nacional y Jaguares correspondiente a la segunda jornada tuvo que ser aplazado justamente por este evento. Independiente Medellín y sus hinchas también se verán afectados tras inhabilitarse la tribuna sur por el desmonte del escenario.

Finalmente los jugadores serían quienes puedan sufrir inconvenientes en el desarrollo de los partidos, principalmente los de Medellín y Tolima, por el mal estado en el que habría quedado el terreno de juego, pero el cual habría sido aprobado para que se lleve a cabo el partido.

¿Cuándo se jugará Nacional vs Jaguares en el Atanasio Girardot?

El duelo que correspondía a la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-I entre el equipo de Diego Arias vs el que comanda el estratega, Alexis Marquez, se jugará hasta el 6 de abril sobre las 13:00 hora local.