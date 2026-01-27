Se define el futuro de Frank Fabra: Medellín ya tendría Plan A y B

Independiente Medellín vuelve a estar en el "ojo del huracán" del mercado de fichajes, el cual quiere romper al traer a otra de las grandes figuras que tuvo un paso importante por la Selección Colombia junto a jugadores como Falcao, Ospina y Muriel, quienes ya regresaron al Fútbol Profesional Colombiano.

El protagonista de esta novela se llama Frank Fabra, el lateral izquierdo de 34 años que terminó su vínculo con Boca Juniors y quedó como agente libre, lo que le permitió al 'poderoso de la montaña' ofertar por él, aunque la negociación no ha sido fácil y podrían llegar a buscar un Plan A y B.

Así avanza la negociación con entre Medellín y Frank Fabra

Medellín ya cuenta con la presencia de Daniel Cataño, Salvador Ichazo y Yony González, pero al equipo le sigue haciendo falta reforzar la zona defensiva, por lo que Frank Fabra habría entrado a los planes, un refuerzo de lujo que le daría experiencia, veteranía y goles al club, al menos durante la temporada 2026.

El contrato de Fabra llegó a su fin con Boca Juniors y comenzaron a llegarle las ofertas como agente libre, en donde uno de los principales candidatos es Independiente Medellín para quedarse con su ficha, equipo en el cual pudo brillar para finalmente dar el salto al fútbol internacional por 10 años para jugar con el 'xeneixe'.

Desde hace varios días se ha venido hablando sobre el acercamiento que ha habido entre el equipo y el jugador, pero todavía no se ha llegado a ningún acuerdo. Federico Spada, gerente deportivo del club, habló sobre la situación y le dio un parte de tranquilidad a los fanáticos al confirmar que Fabra es una de las prioridades y que están haciendo todo lo posible para ficharlo.

"La prioridad se la vamos a dar siempre a Frank Fabra porque es un jugador de la casa, un jugador de la Selección Colombia. Aunque no venga de una muy buena actividad, es un jugador que tiene mucha motivación. Esta semana habrán conversaciones con Frank y el entorno, pero tenemos siempre un Plan A y Plan B. El le da prioridad al club porque fue el que le dio el salto al exterior. Si no se puede dar él siempre va a tener la puerta abierta, pero es una semana fundamental".

¿Cómo le fue a Frank Fabra la primera vez jugando en Medellín?

Frank arribó a Independiente Medellín desde Cali, en el semestre de clausura temporada 2015, habiendo jugado 24 partidos, más de 2.000 minutos en el campo de juego en los cuales marcó un gol, dos asistencias.