Problemas para Marino Hinestroza en Vasco: llegó fichaje goleador

Marino Hinestroza sigue escribiendo un nuevo capitulo en el mercado de fichajes del fútbol sudamericano al haberse caído la transferencia a Boca Juniors y haber sido confirmado para jugar en la temporada 2026 con Vasco da Gama, el cual demostró mucho interés y puso una oferta económica seria sobre la mesa que para Atlético Nacional fue difícil de rechazar.

Sin embargo, la llegada de Marino no ha sido como se esperaba, ya que ha sumado pocos minutos dentro del terreno de juego y a ello se sumaría la llegada de un nuevo delantero que le complicaría la titularidad, el argentino Claudio Spinelli.

Spinelli es nuevo jugador de Vasco y le hará competencia a Marino

El fichaje de Claudio Paul Spinelli por el Club de Regatas Vasco da Gama ha generado un notable interés en el mercado sudamericano, marcando uno de los movimientos más seguidos por el fútbol brasileño en el primer tramo de la temporada 2026. El delantero argentino, de 28 años, llega procedente del Independiente del Valle de Ecuador tras destacarse como uno de los goleadores más consistentes del continente en la temporada anterior.

Spinelli firmará contrato con Vasco por tres temporadas, consolidando su traspaso tras un periodo de intensas negociaciones entre los clubes. Según fuentes cercanas a la operación, la transacción se concreta por un valor cercano a 2,4 millones de dólares, cifra que satisface en gran medida las expectativas del club brasileño y que permitirá al atacante argentino vestir la camiseta cruz-maltina a partir de este año.

Lea también Advertencia en la Liga BetPlay: presidente confirmó si su equipo está en venta

El joven delantero de 23 años se habría despedido de la escuadra 'verdolaga' tras quedar campeón de la Copa BetPlay 2025 y tenía la ilusión de seguir sumando minutos en el fútbol internacional, pero el proceso ha sido complicado, aunque todavía queda un largo camino por recorrer en la temporada y el estratega también está de su lado.

"Hinestroza es un jugador con características similares a las de Andrés Gómez, un jugador rápido, con mucha energía física y buena técnica, que estuvo dos años en la cantera del Palmeiras. El año pasado lo seguimos más de cerca en Atlético Nacional. Ya habíamos intentado fichar a Hinestroza durante el mercado de fichajes de mitad de año. Creo que es un jugador con todas las de la ley para venir a ayudarnos".

En otras noticias: ¿La Selección debe estar alrededor de quién?

¿Cuándo será el próximo partido de Marino Hinestroza con Vasco da Gama?

El siguiente reto del delantero caleño con la camiseta de Vasco da Gama será en el marco de la fecha 3 del Brasileirao cuando reciban en el Estadio São Januário a Bahía. Este encuentro se llevará a cabo el miércoles 11 de febrero sobre las 19:30 hora Colombia.