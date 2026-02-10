Advertencia en la Liga BetPlay: presidente confirmó si su equipo está en venta

La nueva temporada de la Liga BetPlay llegó cargada de emociones en todos los sentidos, en el mercado de fichajes se dieron grandes movimientos que trajeron devuelta a destacados futbolistas como Radamel Falcao y Luis Fernando Muriel, también ha habido resultados sorpresivos como ver a Internacional de Bogotá como líder, pero varios movimientos también dentro de las instituciones en busca de una mejor economía.

Con el fin de mejorar el ámbito deportivo, solventar la economía de los clubes y mantener una buena reputación en el mundo del fútbol profesional, varios equipos han venido cambiando de dueños con el pasar de los días. Cali, Deportivo Pereira y Deportivo Pasto han tomado radicales decisiones, y por un tiempo se habló de la posibilidad de que Tolima se les uniera, pero el presidente salió a aclarar dicha situación.

Presidente de Tolima confirmó si Tolima está en venta

Tolima inició una nueva temporada de la mano de Lucas González, en donde ya han tenido la oportunidad de disputar cinco partidos que los han dejado de manera parcial en la sexta casilla con ocho unidades tras dos victorias y dos empates.

El mercado de fichajes se movió de buena manera con la contratación de Edwar López, Luis 'Chino' Sandoval, Elan Ricardo, entre otras grandes figuras, aunque los jugadores no son los únicos que mueven la economía del club, ya que fue el propio presidente del equipo, César Camargo, quien habló sobre las ofertas que han llegado para la compra del equipo.

Camargo, confirmó que ha recibido varias ofertas por la compra del equipo de manera constante, pero por el momento no está en los planes llevar a cabo la venta y no tiene por el momento un valor concreto.

"No tenemos un valor para el club ni es nuestra preocupación. Si han llegado, llegan con mucha frecuencia, el fútbol colombiano está un poquito de moda, todos entendemos que vienen cosas mejores, en especial por lo de la selección Colombia. El equipo está bien tasado porque somos uno de los 300 equipos más importantes del mundo, nos conocen, nos siguen, nos tienen en el radar, pero nunca hemos llegado a hablar de cifras y no está dentro de nuestros planes".

¿Cuándo vuelve a jugar Tolima en la Liga BetPlay?

Deportes Tolima volverá a la acción deportiva en el marco de la fecha 6 cuando se enfrenten a Bucaramanga en el Américo Montanini. Este partido se llevaría a cabo el martes 10 de febrero sobre las 20:30 hora local.