Protestas en México, a días del arranque del Mundial: la presidenta responde

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que los actos violentos en las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) forman parte de una provocación para que su Gobierno responda con represión, algo que descartó categóricamente, en los días previos al inicio del Mundial de Fútbol.

"Ahora, ¿qué quieren? Pues que haya represión. No va a haber represión. No va a haber (...) Es que hay mucha provocación. Los extremos se juntan", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina sobre los disturbios ocurridos durante las movilizaciones del magisterio disidente en los últimos días.

La gobernante mexicana sostuvo que en administraciones anteriores hechos similares no recibían la misma atención pública y mediática. "O sea, ahora en los regímenes anteriores esto ni salía en los medios. Ahora hacen un escándalo", expresó.

La presidenta consideró que quienes protagonizan los destrozos durante las protestas buscan generar una reacción del Gobierno y vinculó estas acciones con sectores opositores.

"Y quienes hacen estos destrozos, yo pienso que están provocando. Pero al mismo tiempo hay un discurso de la ultraderecha mexicana que dice, 'Hay que actuar contra el régimen'. Entonces, están haciendo un juego a la ultraderecha. Si no es que son lo mismo, la verdad", afirmó.

La mandataria también se refirió a las advertencias sobre el impacto que las protestas podrían tener en la imagen internacional del país, en medio de los preparativos para el Mundial de Fútbol de 2026.

“Es una provocación para que nosotros actuemos y reprimamos": presidenta de México

Las declaraciones de Sheinbaum se producen después de que presuntos integrantes de la CNTE irrumpieran este miércoles en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Ciudad de México, en una nueva escalada de las movilizaciones que mantienen desde hace semanas para exigir mejoras salariales y laborales.

Horas después, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, hizo un llamado al magisterio disidente y a las organizaciones sociales a reflexionar sobre la "responsabilidad compartida" de construir soluciones mediante el diálogo.

Durante los incidentes en la SEP, algunos manifestantes golpearon accesos y casetas de seguridad con mazos, realizaron pintas y colocaron pancartas con sus demandas. De acuerdo con autoridades capitalinas, dos policías recibieron atención médica por lesiones menores y episodios de desmayo.