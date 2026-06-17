Próximo partido de Argentina en el Mundial: fecha y rival

La selección de Argentina cumplió con su primer objetivo en busca de defender el campeonato que obtuvieron en 2022 y fue haber vencido a Argelia en su debut, aunque no e un rival muy "vistoso".

Luego de la contundente victoria por 3-0 sobre Argelia en la primera fecha, la Albiceleste llega con confianza, pero consciente de que enfrentará a un rival que exigirá máxima concentración en el marco de la segunda fecha, Austria.

Argentina ya piensa en la segunda fecha del Mundial

El equipo comandado por Scaloni ya dejó atrás su exitoso estreno en el Mundial 2026 y ahora concentra toda su atención en su próximo compromiso frente a Austria, un encuentro que puede resultar determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda como líder del Grupo J.

El equipo en el que brilla Lionel Messi mostró un alto nivel en su debut. Argentina dominó gran parte del encuentro ante Argelia y el capitán fue uno de los principales protagonistas tras reportarse con un sólido triplete que además le permiten posicionarse como uno de los máximos goleadores del Mundial.

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Sin embargo, el desafío ahora será diferente, ya que Austria llega a la segunda jornada con la necesidad de sumar puntos y demostrar que puede competir por uno de los cupos a la fase eliminatoria.

Este encuentro se llevará a cabo el próximo 22 de junio en el Dallas Stadium de Arlington, Texas, sobre las 12:00 p.m. hora Colombia. Será un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos y una nueva oportunidad para que la Albiceleste confirme el gran nivel exhibido en su estreno.

Tabla de posiciones del Grupo de Argentina tras su victoria a Argelia

1. Argentina – 3 puntos

Austria – 0 puntos Jordania – 0 puntos Argelia – 0 puntos

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Último partido de Argentina en la fase de grupos del Mundial

Jordania vs. Argentina