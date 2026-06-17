VIDEO - Messi casi se va expulsado en el debut del Mundial

El debut de Argentina en la Copa Mundial llegó acompañado de grandes emociones desde que se dio el pitazo inicial, ya que en los primeros minutos se anuló un gol para cada equipo, pero también se dio la apertura del marcador por parte de Messi, quien vuelve a brillar en un Mundial.

Lea también VIDEO - Messi se reporta con golazo en el debut de Argentina en el Mundial 2026

Sin embargo, el capitán de la 'albiceleste' no solo se roba el protagonismo por el golazo que marcó, sino porque también protagonizó una polémica jugada que pudo terminar en expulsión para él tras una fuerte falta sobre un defensor adversario.

VIDEO: Messi hace fuerte falta que pudo terminar en expulsión

Messi está jugando su última Copa Mundial y no quiere guardarse nada, intentando ir en busca de una nueva final y el respectivo campeonato que le permita retirarse de la forma más digna posible.

En busca de este objetivo ya marcó su primer gol y le está dando los primeros tres puntos a la Selección de Argentina que los posicionan como lideres parciales del Grupo J.

Lea también Colombia regresa al Estadio Ciudad de México: así le fue en en el mítico escenario

Sin embargo también ha estado "pasado de revoluciones" y cometió una falta que pudo haber sido revisada por el VAR para que se le sacara la tarjeta roja.

Sobre el minuto 30, el capitán de la 'albiceleste' intentó recuperar una pelota que estaba en posesión de la zona defensiva de Argelia, pero terminó ocasionando una fuerte falta sobre Aïssa Mandi, la cual pudo terminar en expulsión.

Próximo partido de Argentina en el Mundial

El próximo partido de la selección de Argentina en el Mundial 2026 será frente a Austria, en un compromiso correspondiente a la segunda fecha del Grupo J. El encuentro se disputará el 22 de junio de 2026 en el Dallas Stadium (AT&T Stadium) de Arlington, Texas, y será clave para las aspiraciones de la Albiceleste en la fase de grupos.