PSG Vs Arsenal: alineaciones confirmadas para la final de la Champions League

París Saint Germain y Arsenal se enfrentan este sábado 30 de mayo en la gran final de la UEFA Champions League 2025/2026, que tiene sede en el Puskás Arena de Budapest.

PSG parte como favorito, teniendo en cuenta que defiende el título conseguido en la temporada anterior y además por haber superado en la ronda semifinal a Bayern Múnich.

Por otro lado, Arsenal quiere dar el golpe y conquistar su primera Champions League en una campaña 2025/2026 en la que ganó la Premier League después de 23 años.

Titular de PSG para la final de la Champions League

Luis Enrique, director técnico de París Saint Germain, no se guardó nada y alineó a lo mejor su plantel para conquistar el título de la Champions League.

El equipo parisino contará con Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué y Ousmane Dembéle en el frente de ataque.

La titular de PSG la completarán

Matvéi Safónov, Nuno Mendes, William Pacho, Marquinhos, Achraf Hakimi, Vitinha, Fabián Ruiz, Joao Neves, Désiré Doué, Ousmane Dembéle, Khvicha Kvaratskhelia.

Titular de Arsenal para la final de la Champions League

Mikel Arteta, entrenador de Arsenal, presentará una alineación con fortalezas defensivas y velocidad en el ataque.

Se destaca la presencia de Cristhian Mosquera como lateral derecho en lugar de Jurriën Timber.

En el frente de ataque brillan Leandro Trossard y Kai Havertz.

David Raya, Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié, Declan Rice, Lewis Skelly, Martin Odegaard, Bukayo Saka, Leandro Trossard, Kai Havertz.