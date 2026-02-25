PSG vs. Mónaco EN VIVO: Champions HOY miércoles ¿dónde ver? Hora y canal

Mantener la atención y la tensión competitiva es la obsesión del entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, y su equipo tratará de confirmar este miércoles la ventaja lograda en la ida (2-3) contra el Mónaco para sellar el pase a octavos de final de la UEFA Champions League.

Para ello, el PSG tendrá que encontrar una regularidad que esta temporada está siendo menos habitual que en el pasado y firmar su tercer triunfo consecutivo, tras casi dos meses sin encadenar tres victorias.

El entrenador español considera que esa irregularidad se debe a las dificultades que está teniendo para dar continuidad a un once, golpeado por las lesiones que le están obligando a hacer unas rotaciones no siempre buscadas, como la del caso de Ousmane Dembélé, que se lesionó en el juego de ida y es duda para hoy.

Lea también: Messi habló sobre su posible llegada a la Selección de España

El punto fuerte del PSG que ha destacado Luis Enrique

La solvencia con la que remontó un 2-0 en contra hace una semana en el Luis II de Mónaco da razón a un entrenador que no cesa de argumentar que el PSG no ha perdido lo fundamental de los cimientos que le llevaron a alzar la primera UEFA Champions League de la historia del club.

"Hemos demostrado toda la temporada nuestra capacidad para controlar las dificultades, sobre todo las ausencias de jugadores lesionados. Pese a todo, hemos jugado bien y salimos bien parados de un sorteo malo en la Liga de Campeones", indicó.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO PSG vs. Mónaco

El partido correspondiente al juego de vuelta en una de las series de ‘playoffs’ de la presente edición de la UEFA Champions League se llevará a cabo este miércoles 25 de febrero a partir de las 3:00 p.m. en Colombia, duelo que se podrá ver en países del centro y Suramérica por ESPN y la plataforma en ‘streaming’ de Disney+.

En México se podrá disfrutar del compromiso por FOX One, en España por Movistar+ o Movistar Liga de Campeones 2, mientras que para los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Paramount+ o DAZN USA.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 15:00 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 16:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 17:00 horas

ET Estados Unidos: 15:00 horas

PT Estados Unidos: 12:00 horas.