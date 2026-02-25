Messi habló sobre su posible llegada a la Selección de España

Lionel Messi da de qué hablar nuevamente en el mundo del fútbol, no solo porque iniciaron de manera regular una nueva edición de la MLS, sino porque contó que por poco pudo haber cambiado toda su historia y la de su país natal.

El '10' de la Selección de Argentina se vínculo desde muy joven a Barcelona y su talento siempre se robó todas las miradas, hasta el punto en el que no solamente se ganó un puesto importante en la historia del conjunto 'culé', sino que también llegó a ser pretendido para que se nacionalizara como español.

Lea también Infantino rompió el silencio por la ola de violencia en México y la realización del Mundial

Messi recibió la propuesta para jugar con la Selección de España

La posibilidad de haber jugado con España abre un interesante debate entre aficionados y especialistas con respecto a ¿cómo habría cambiado la historia del fútbol si Messi hubiese elegido España?.

Algunos opinan que podría haber influido profundamente en torneos europeos e incluso en la historia de la Copa Mundial de la FIFA. España, con un estilo posesivo y una estructura sólida, tal vez habría añadido mayores títulos internacionales a su palmarés con Messi en sus filas.

Lea también [Video] Minnesota anunció una noticia inmejorable sobre James Rodríguez

El interés de la selección española llegó en momentos en que él ya destacaba como una de las grandes promesas del fútbol mundial cuando vestía la camiseta de Barcelona. Pero su fuerte vínculo emocional con Argentina y su ambición de representar a la 'Albiceleste' terminaron pesando más que cualquier incentivo deportivo o estratégico.

"De España en algún momento me llegó algo. Yo ya jugaba en el Barcelona y medio que me insinuaron. Es normal, pasaba con muchos chicos en esa época. Si bien soy argentino obviamente, me había ido muy de chico a Barcelona e hice gran parte de las inferiores ahí y estaba la posibilidad, podía llegar a pasar"

En otras noticias: Falcao revive la polémica en la Selección Colombia

Messi habló sobre Maradona

En medio de esta emotiva historia, Lionel Messi también aprovechó para hablar sobre otro de los momentos que marcaron su vida y fue haber conocido a Diego Armando Maradona, una anécdota que causó bastante nostalgia tras su partida.

"Rompió generaciones. Crecés con sus videos. Lo vi en Newell’s, pero era chico. Ese día de su debut y el gol quedaron marcados. En 1990 éramos chicos y en el 94 pasó lo que pasó, no lo vimos tanto. Pero Diego va más allá de todo. La primera vez que lo conocí fue cuando me invitó a su programa. Yo había vuelto del Mundial Sub-20 de 2005. Creo que fue en una fecha FIFA previa a 2006. Se apareció en el camarín con toda mi familia".