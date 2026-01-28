PSV vs Bayern Múnich EN VIVO HOY miércoles 28 de enero - UEFA Champions League

PSV Eindhoven y Bayern Múnich se medirán en la última fecha de la fase liga de la Champions League, en un duelo que se disputará en los Países Bajos y que presenta realidades muy distintas para ambos equipos.
El conjunto bávaro llega a este compromiso ubicado en la segunda posición de la tabla con 18 unidades, resultado que ya le aseguró la clasificación directa a la próxima ronda, por lo que afrontará el partido sin la presión de jugarse su continuidad en el torneo.
Por su parte, PSV Eindhoven aparece en la vigésima segunda casilla con ocho puntos, y está obligado a sumar si quiere mantener vivas sus aspiraciones de acceder a la ronda clasificatoria a los octavos de final de la competencia.
Se espera un partido atractivo y de alto nivel en territorio neerlandés, con especial atención puesta en la posible presencia del colombiano Luis Díaz, quien hace parte del plantel del Bayern Múnich y podría tener protagonismo en este cierre de la fase liga.
PSV vs Bayern Múnich: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 28 de enero
El partido PSV vs Bayern Múnich por la octava fecha de la Champions League se disputará este miércoles 28 de enero a partir de las 15:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Espn y Disney +, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 15:00
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00
España: 22:00
Bolivia y Venezuela: 16:00
Estados Unidos: 16:00 (D.C. y Florida) - 15:00 (Chicago) - 12:00 (Los Ángeles)
México: 14:00