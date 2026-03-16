¿Puerta abierta? Neymar reacciona a su ausencia en la convocatoria de Brasil

El delantero brasileño Neymar reaccionó con franqueza a su ausencia en la más reciente convocatoria de la Selección de Brasil, una decisión tomada por el técnico Carlo Ancelotti de cara a los amistosos internacionales frente a Selección de Francia y Selección de Croacia.

Ancelotti explicó que la decisión se basa en el estado físico del jugador. El estratega italiano reconoció que Neymar mantiene intacta su calidad técnica, pero considera que aún no está en plenitud para competir al más alto nivel.

Carlo Ancelotti dice que "futbolisticamente está, pero físicamente no": Neymar no estará contra Francia y frente a Croacia

“Neymar con el balón está muy bien, muestra sus cualidades técnicas en cada partido, pero tiene que mejorar porque, para mí, no está al 100 % de sus posibilidades”, afirmó el entrenador durante la rueda de prensa posterior al anuncio de la convocatoria.

El seleccionador dejó abierta la puerta para el regreso del atacante si logra recuperar su mejor forma física en los próximos meses. “Puede estar en el Mundial de 2026 si está al 100 %. Si lo está, será llamado. Pero ahora mismo necesito jugadores en su mejor condición”, explicó.

Neymar no juega con la selección brasileña desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión en un partido de eliminatorias frente a la Selección de Uruguay. Desde entonces ha atravesado un largo proceso de recuperación marcado por recaídas musculares.

Los amistosos ante Francia, el 26 de marzo en el Gillette Stadium, y frente a Croacia, el 31 en el Camping World Stadium, servirán como último ensayo antes de definir la lista final para la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que Neymar aún sueña con ser protagonista.

El atacante, actualmente en el Santos FC, no ocultó su frustración por quedar fuera de la lista

El atacante, actualmente en el Santos FC, no ocultó su frustración por quedar fuera de la lista, aunque dejó claro que mantiene intacta su determinación de regresar a la “Canarinha”. “Estoy molesto, triste por no haber sido convocado. Pero el enfoque sigue siendo el mismo día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido”, expresó el futbolista.

Pese al golpe anímico, Neymar aseguró que sigue creyendo en la posibilidad de volver a vestir la camiseta de su selección. “Vamos a lograr nuestro objetivo. Todavía queda una última convocatoria y el sueño continúa. Eso es todo, estamos juntos en esto”, añadió el delantero, máximo goleador histórico del combinado brasileño según registros de la FIFA.