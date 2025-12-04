RCN transmitirá el sorteo del Mundial 2026: así puede verlo

RCN anunció un despliegue especial para la transmisión del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se realizará este viernes 5 de diciembre y que definirá los rivales de la Selección Colombia en la fase de grupos. La cobertura comenzará a las 11:00 a. m. (hora colombiana) y será uno de los puntos centrales en el camino de la Tricolor hacia la cita orbital.

El canal confirmó que la transmisión tendrá origen en Washington, sede del sorteo, con un equipo de enviados especiales conformado por Andrea Guerrero, Ricardo Henao, José Fernando Neira, Álvaro ‘El Tigre’ Córdoba, Roshell Schmulson y Faryd Mondragón, quienes brindarán información en tiempo real.

Lea también Confirman cuál equipo remplazaría a Pereira en caso de que descienda por escritorio

La cobertura se verá en múltiples plataformas: Canal RCN, La FM, WIN Sports, la app del Canal RCN, la app de RCN Radio y la web de Deportes RCN. La casa periodística busca llegar a la mayor cantidad de audiencias posibles en el país durante uno de los eventos más esperados del calendario futbolero.

Además, habrá análisis en vivo, contexto y reacciones del equipo de Fútbol RCN, integrado por voces como Eduardo Luis López, Juan Felipe Cadavid, Daniel Angulo, Gonzalo de Feliche, Pacho Vélez y Nicolás Samper. Ellos explicarán el panorama del sorteo y cómo podrían influir los rivales en el camino de la Selección.

Esta cobertura especial busca unificar el mensaje en todos los programas, noticieros y espacios digitales del grupo RCN, con el fin de maximizar el alcance de un evento considerado clave en el proyecto mundialista. La invitación es a seguir la transmisión en cualquiera de sus plataformas disponibles.

Colombia hará parte del bombo 2 y no podrá enfrentar a otra selección suramericana en la fase de grupos, a menos que provenga del repechaje. Esa condición reduce algunos cruces posibles, pero mantiene abierto un abanico amplio de combinaciones para la Tricolor.

Lea también Confirman cuál equipo remplazaría a Pereira en caso de que descienda por escritorio

El Mundial de 2026 será el más grande de la historia, con 48 selecciones distribuidas en doce grupos de cuatro equipos. El torneo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Las sedes exactas y el calendario completo del Mundial se conocerán un día después del sorteo, el sábado 6 de diciembre, lo que convierte esta semana en una de las más importantes en la preparación del torneo global.