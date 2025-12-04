Confirman cuál equipo remplazaría a Pereira en caso de que descienda por escritorio

Envigado FC podría llevar a la próxima asamblea extraordinaria de la Dimayor una propuesta que podría modificar el panorama del descenso en el fútbol colombiano, teniendo en cuenta la delicada situación administrativa del Deportivo Pereira. El periodista Felipe Sierra informó que el club antioqueño planteará una solicitud directa ante los dirigentes del ente rector.

Según explicó Sierra, “Envigado solicitará en la asamblea extraordinaria de Dimayor (que se realizará el 10 y 11 de diciembre) que, en caso de consolidarse la cancelación del reconocimiento deportivo del Pereira, solo haya un descenso para que la Liga no quede con 19 equipos”. La idea del club naranja es evitar un torneo con un número impar de participantes en 2026.

Lea también Un defensa de Santa Fe iría cedido a Llaneros

Además, se conoció que Envigado podría proponer una nueva fórmula para definir al descendido, un movimiento que buscaría darle una oportunidad adicional al club para permanecer en la primera división y ocupar la eventual plaza que dejaría vacante Pereira.

Vale recordar que Envigado ya descendió por promedio al Torneo Betplay 2026, junto a Unión Magdalena. Sin embargo, la crisis deportiva e institucional del Pereira abrió un escenario inesperado que podría modificar lo que parecía un hecho consumado.

Deportivo Pereira enfrenta una grave investigación por parte del Ministerio del Deporte que podría derivar en la pérdida del reconocimiento deportivo. El club acumula deudas significativas y adeuda varias quincenas a jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo.

Esta situación llevó al técnico Rafael Dudamel y a varios futbolistas a renunciar en las últimas semanas, dejando al equipo en un estado de incertidumbre total hacia la temporada 2026.

Si la sanción se ejecuta, Pereira podría descender por escritorio, lo que dejaría un cupo abierto en la Liga Betplay. Ese escenario es el que Envigado buscaría capitalizar en la asamblea.

La decisión estará en manos de la Dimayor y de los clubes afiliados, que deberán resolver en los próximos días si mantienen el descenso tal como está estipulado o si realizan un ajuste extraordinario ante el caso Pereira.