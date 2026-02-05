Real Betis vs Atlético de Madrid EN VIVO HOY jueves 5 de febrero - Copa del Rey

Este jueves 5 de febrero, el estadio del Real Betis será el escenario del duelo entre el conjunto verdiblanco y el Atlético de Madrid, partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey, en el que se definirá el último clasificado a las semifinales del torneo.

La llave se disputará a partido único, por lo que el ganador avanzará directamente a la siguiente ronda, mientras que el perdedor quedará fuera de la competencia.

Barcelona, Athletic de Bilbao y Real Sociedad ya aseguraron su lugar en las semifinales, por lo que Betis y Atlético lucharán por el cupo restante en una serie que promete intensidad y un alto nivel competitivo.

Una vez definidos los cuatro semifinalistas, los cruces se establecerán mediante sorteo, lo que deja abierta la posibilidad de enfrentamientos atractivos en la recta final de la Copa del Rey.

Real Betis vs Atlético de Madrid: cómo VER EN VIVO HOY jueves 5 de febrero

El partido Real Betis vs Atlético de Madrid por los cuartos de final de la Copa del Rey se disputará este jueves 5 de febrero a partir de las 15:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en la app del Canal RCN y Win Sports, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

España: 22:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Estados Unidos: 16:00 (D.C. y Florida) - 15:00 (Chicago) - 12:00 (Los Ángeles)

México: 14:00