Real Cartagena Vs América de Cali EN VIVO | Copa BetPlay Fase 1B

Real Cartagena y América de Cali se enfrentan este miércoles 29 de julio en el estadio Jaime Morón de la capital del departamento de Bolívar en el partido de vuelta de la fase 1B de la Copa BetPlay - 2026.

El duelo entre heroicos y 'escarlatas' surge como uno de los más atractivos de la serie, teniendo en cuenta que el duelo de ida terminó con marcador de 2-1 en favor del conjunto vallecaucano.

Real Cartagena Vs América de Cali: fecha, hora y cómo VER EN VIVO la Copa BetPlay

El partido entre Real Cartagena contra América de Cali por la vuelta de la fase 1B de la Copa BetPlay se disputa este miércoles 29 de julio a partir de las 8:00 de la noche en el estadio Jaime Morón.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por la señal de Win Sports +.

Así llega Real Cartagena

Real Cartagena recibe a América de Cali, luego de un brillante debut en el Torneo BetPlay, teniendo en cuenta que goleó con un contundente 5-1 a Real Santander.

Así llega América de Cali

América de Cali también afrontará el compromiso por Copa BetPlay con aire en la camiseta, teniendo en cuenta que luego de imponerse en el duelo de ida contra Real Cartagena, superó en condición de visita a Internacional de Bogotá en la fecha 1 de la Liga BetPlay en duelo que se disputó en el estadio El Campín.