Real Madrid confirma bajas contra el Bayern Múnich: Arbeloa, atento a Luis Díaz

Apoteósica llave en la Champions League, Bayern Múnich y Real Madrid se plantan por un cupo en las semifinales. Luis Díaz se enfrenta al equipo más grande de Europa, Álvaro Arbeloa habló en la previa al partido, el DT merengue enfrentará algunas bajas.

Bajas confirmadas para enfrentar al Bayern: Real Madrid, atento en Champions League

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Mendy se ha perdido los últimos cuatro encuentros oficiales de su equipo por una lesión muscular. La sufrió durante el choque de vuelta ante el City en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Sin embargo, Mendy no completó todo el entrenamiento junto al resto de sus compañeros. Solo participó en una parte de la sesión y, salvo sorpresa, no estará listo para enfrentarse al Bayern en el Bernabéu. Aún debe apurar sus plazos y Arbeloa elegirá entre Carreras o Fran García para cubrir el costado derecho de su zaga.

No será la única ausencia obligada del Real Madrid para recibir al Bayern. Tampoco estarán Thibaut Courtois y Rodrygo, ambos lesionados y que este lunes continuaron con sus procesos de recuperación al margen del equipo.

"Los jugadores por fuera con muchísimo talento": Álvaro Arbeloa sobre su duelo contra Bayern Munich

La atención de Álvaro Arbeloa para el duelo europeo se centra en dos nombres clave del ataque del Bayern Munich: Michael Olise y Luis Díaz, en un contexto marcado por la incertidumbre física de Harry Kane: “La intensidad a la que juegan del ritmo que le ponen luego con balón, pues son capaces de llevarte a situaciones con los jugadores por fuera con muchísimo talento, un delantero como Harry Kane, que es capaz de pues de bajar a recibir, de mover a un equipo, me parece un equipo muy muy completo”.

El conjunto bávaro viene de un vibrante triunfo 3-2 ante Friburgo, remontando en los últimos minutos con un gol agónico de Lennart Karl. Sin embargo, la ausencia de Kane fue el dato más relevante: el delantero arrastra molestias en el tobillo desde la fecha FIFA y no fue arriesgado por el técnico Vincent Kompany.

El entrenador del Madrid también agregó: “Con muchas armas para poder hacer daño al rival, para meter tantos goles como están haciendo y luego defensivamente súper implicados. Está claro que todas las buenas referencias que están hablando sobre Kompany se las tiene merecidas”.

Ante este panorama, Bayern ensaya variantes: Serge Gnabry como referencia ofensiva, con Díaz y Olise como amenazas principales, además del regreso de Nicolas Jackson como alternativa.