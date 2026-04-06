Atlético Nacional se pone al día en la Liga Betplay: estos son los regresos contra Jaguares

Atlético Nacional afronta una semana clave en su calendario de Liga BetPlay con dos retos que medirán su presente competitivo. El primero será este lunes (8:10 p.m.) en el estadio Atanasio Girardot, cuando se ponga al día en la segunda fecha frente a Jaguares de Córdoba, y el segundo llegará el próximo sábado con una nueva edición del clásico antioqueño ante Independiente Medellín.

Regresos en Atlético Nacional para el partido contra Jaguares

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El duelo ante Jaguares aparece como una oportunidad para reafirmar el liderato y mejorar sensaciones. El conjunto cordobés llega motivado tras vencer 1-0 a Millonarios, aunque sin opciones de clasificar, mientras que el equipo verdolaga, ya instalado en semifinales y con 31 puntos, busca dejar atrás el empate sin goles frente a Cúcuta. Más allá de los números, el rendimiento colectivo sigue siendo tema de debate entre la afición.

Para este compromiso, el técnico Diego Arias contará con novedades importantes: regresan Andrés Román, Milton Casco, Alfredo Morelos y Edwin Cardona, quienes cumplieron fecha de sanción. Tres de ellos son habituales titulares, por lo que se espera una nómina más cercana a la ideal. En contraste, Juan Manuel Zapata y William Tesillo continúan en proceso de recuperación y no serán arriesgados, pensando en la fase definitiva del torneo.

Atlético Nacional se enfoca en la Liga Betplay y en la estrella 19

En medio de las críticas, Jorman Campuzano respaldó el trabajo del grupo y pidió confianza. El volante reconoció que han tenido caídas dolorosas, pero insistió en la jerarquía del plantel y en el objetivo de conseguir la estrella 19.

Tras el choque ante Jaguares, Nacional cambiará rápidamente el chip para enfocarse en el clásico frente a Medellín, un partido que siempre trasciende lo estadístico y que servirá como termómetro de cara a las semifinales. Con el calendario apretado, el “Rey de Copas” busca sostener su solidez en puntos y convencer desde el juego.