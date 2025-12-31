Problemas para el Real Madrid: confirman dura lesión de Mbappé

Real Madrid inicia el tramo decisivo de la temporada con una noticia que altera planes, genera debate y obliga a tomar decisiones estratégicas de alto nivel.

Kylian Mbappé, uno de los fichajes más determinantes del último lustro, no estará disponible para el duelo de LaLiga frente al Real Betis, tras confirmarse un esguince en la rodilla izquierda que lo marginará, al menos, del compromiso inmediato.

La información fue ratificada luego de las pruebas médicas realizadas por el cuerpo sanitario del club, encendiendo las alarmas en Valdebebas.

Aunque la dolencia no reviste, por ahora, gravedad extrema, sí representa un contratiempo relevante. El atacante francés había entrenado con normalidad días atrás e incluso participó en una sesión abierta al público, lo que aumentó la sorpresa entre los aficionados.

Sin embargo, el diagnóstico final obligó al club a optar por la prudencia médica, una palabra clave cuando se trata de una de las piezas más valiosas del proyecto deportivo.

La atención no se centra únicamente en el partido ante el conjunto verdiblanco. En el horizonte aparece la Supercopa de España, torneo que se disputará en Arabia Saudí y que comenzará con una semifinal de alto voltaje frente al Atlético de Madrid.

En lo que va de la campaña, Mbappé ha sido determinante tanto en el campeonato local como en competiciones internacionales, consolidándose como el principal argumento ofensivo del conjunto merengue.

La ausencia temporal del atacante obliga al técnico Xabi Alonso a mover fichas. El entrenador, que atraviesa una etapa de construcción y consolidación en el banquillo blanco, deberá encontrar soluciones sin alterar el equilibrio colectivo.

Entre las alternativas aparecen nombres como Vinícius Jr. y Rodrygo, futbolistas con desborde, velocidad y gol, capaces de asumir mayor protagonismo en ataque. Tampoco se descarta la inclusión de un delantero de área o una modificación táctica que priorice la posesión y la presión alta.

El calendario, además, no concede demasiado margen. Tras el compromiso liguero y la posible participación en la Supercopa, el Real Madrid afrontará partidos clave tanto en el torneo doméstico como en la Champions League, donde cada punto y cada detalle pesan.

Desde el club se ha transmitido un mensaje claro: “la evolución marcará los tiempos”. Esa frase resume la filosofía actual. No se trata solo de recuperar a una estrella, sino de hacerlo en condiciones óptimas. El futbolista ya había presentado molestias previas en la misma articulación, lo que refuerza la idea de actuar con cautela.

La ausencia de Mbappé ante el Betis es mucho más que una simple baja: es un examen de carácter, planificación y liderazgo. El desenlace dependerá del tiempo, la recuperación y las decisiones que se tomen en los próximos días.