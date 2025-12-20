Ancelotti regresaría al Real Madrid: sería reemplazo de Xabi

El Real Madrid tendrá un nuevo examen en la Liga de España enfrentando al Sevilla y al Real Betis antes de jugar el primer título de la temporada en la Supercopa de España frente al Atlético de Madrid en las semifinales. El derbi podría acabar con la gestión de Xabi Alonso en un equipo exigente y que no parece estar por el mejor momento.

A Xabi Alonso le ha tocado lidiar con una cantidad de egos que no tenía en el Bayer Leverkusen. La prioridad es armar un equipo alrededor de Kylian Mbappé, goleador de la temporada con cifras impresionantes, pero entre esas rotaciones ha dejado a Vinícius Júnior en varias ocasiones como suplente o lo ha sustituido y es algo que no puede entender el brasileño.

Ante los malos resultados que conllevaron a que se perdiera el liderato frente al Barcelona y que la diferencia ya sea de cuatro unidades entre el primero y el segundo, la Supercopa de España aparece como el ultimátum para el entrenador vasco que podría perder el cargo. Florentino Pérez ya tiene a varios candidatos en carpeta, entre ellos, Ancelotti.

REAL MADRID BUSCARÍA NUEVAMENTE A ANCELOTTI PARA REEMPLAZAR A XABI ALONSO

Con las posibilidades de que Xabi Alonso salga de la dirección técnica, Real Madrid ha puesto a varios nombres como posibles reemplazantes. Uno es Zinedine Zidane, Álvaro Arbeloa y en las últimas horas apareció el nombre de Davide Ancelotti. El hijo de Carlo acaba de salir del Botafogo y podría tomar el cargo como entrenador principal.

La información que acerca a Davide Ancelotti al Real Madrid, pero esta vez en el cargo de entrenador principal llegó por medio de Siro López en El Partidazo de COPE que afirma, “me mandan un mensaje de que hoy ha dimitido Davide Ancelotti como entrenador de Botafogo y me dicen que cuidado... a mí, lo que me había llegado es que de cesar a Xabi Alonso... es que yo ya me lo creo todo, porque dices, bueno, pues a lo mejor... no lo sé (...). A ver si a alguien se le ha encendido una bombilla y resulta que la solución a los problemas del Real Madrid pasa por echar a Alonso y traer a Davide Ancelotti”.

Sin duda alguna, podría ser una solución para el Real Madrid con un viejo conocido dentro de la institución y con su experiencia con el Botafogo en Brasil donde dirigió el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores. Con los Ancelotti en el banquillo, las cosas fluían y les daba libertades a jugadores.

Con Xabi Alonso, las cosas son distintas. Hay más trabajo serio limitando a los jugadores dentro del campo de juego y una exigencia mayor a la que había con los italianos. Esto es lo que ha afectado al entrenador en un mar de egos del Real Madrid.

DAVIDE ANCELOTTI PODRÍA REGRESAR A LA LIGA DE ESPAÑA; NO SOLO EL REAL MADRID LO QUIERE

Todo podría definirse después de que se juegue la Supercopa de España y dependiendo de los resultados del Real Madrid, podrían ir a fichar a otro entrenador para reemplazar a Xabi Alonso. No hay nada escrito con Davide Ancelotti u otros candidatos. De hecho, Ancelotti, que dejó Botafogo cuenta con el interés de otro equipo español.

Cerca del Real Madrid, aparece el Rayo Vallecano que también ha puesto sus ojos en el ex asistente técnico del Real Madrid. Si se va Iñigo Pérez de la institución vallecana, el elegido sería el italiano para hacerse con el cargo. De acuerdo con Nicoló Schira, los rayistas quieren a Davide.

Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano ve con buenos ojos la llegada de Davide Ancelotti en caso de que no siga Iñigo Pérez de gran temporada actualmente, en especial en la Conference League donde clasificaron de manera directa a los octavos de final.