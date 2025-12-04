Real Madrid prepara denuncia ante la FIFA contra Barcelona por caso Negreira

La tensión institucional en el fútbol español volvió a encenderse con fuerza, y esta vez el protagonista es el Real Madrid, que ha decidido elevar su inconformidad ante la FIFAcon un documento que recopila episodios que, a su juicio, demuestran perjuicios en decisiones arbitrales relacionadas con el Caso Negreira y el Barcelona.

En días recientes, nuevas revelaciones han impulsado la determinación del conjunto blanco. Desde el reconocido programa “El Chiringuito”, el periodista Josep Pedrerol confirmó que el club ya tiene prácticamente listo un informe exhaustivo en el que se detalla “lo que ha sido el arbitraje en la Liga de España durante los 17 años en que José María Enríquez Negreira fue vicepresidente arbitral, además de los años posteriores”.

Esta recopilación incluye imágenes, cifras y documentos que, según la entidad merengue, muestran un patrón repetido de fallos que han afectado al equipo en competencias locales.

También es importante recordar que no es la primera vez que la institución presidida por Florentino Pérez eleva una queja formal. A comienzos de 2025, tras un polémico enfrentamiento ante el Espanyol, el club envió una carta contundente a la RFEF y al CSD en la que calificó aquella actuación de los jueces como “escandalosa”, y en la que pidió una reforma profunda del sistema de designaciones arbitrales. Ese mensaje, entonces interpretado como un golpe sobre la mesa, ahora se entiende como un preámbulo de la ofensiva actual.

A la par de estos hechos, la sombra del Caso Negreira sigue proyectándose sobre el balompié nacional. Este escándalo salió a la luz tras conocerse que el exvicepresidente de los árbitros había recibido pagos que superan los 8,4 millones de euros desde el Barcelona entre 2001 y 2018.

La investigación fiscal, que continúa su curso, expuso los movimientos financieros y generó un terremoto mediático que aún no termina de asentarse. Para el Real Madrid, estos datos refuerzan su convicción de que existió una estructura viciada que condicionó la imparcialidad durante un largo periodo.

En ese contexto, el club blanco pretende que el organismo rector del fútbol mundial analice su informe y determine si es necesaria una intervención que lleve a una evaluación profunda del sistema español. La intención no se limita a exigir sanciones o señalar culpables puntuales, sino que apunta a una transformación que permita recuperar la confianza de todos los competidores. Una postura que, desde el propio club, consideran esencial para garantizar una competencia leal y transparente.

Por otro lado, esta jugada institucional no está exenta de reacciones. Diversos analistas creen que el movimiento del Madrid podría provocar un efecto dominó dentro del entorno federativo, abriendo la puerta a discusiones que podrían resultar incómodas para la RFEF.

Otros, en cambio, sostienen que la FIFA podría optar por un proceso largo y cauteloso, lo que dilataría las posibles conclusiones debido a la complejidad de verificar hechos que pertenecen en su mayoría al pasado reciente.

Además, este paso reaviva un sentimiento que desde hace años se discute en tertulias y medios especializados: la credibilidad del arbitraje nacional. Aunque la aparición del VAR buscó acotar los errores humanos, el debate sobre la falta de uniformidad en las decisiones sigue muy presente, especialmente en los cotejos de alto impacto. La documentación que enviará el Real Madrid aspira a reabrir este análisis desde una perspectiva global.

Finalmente, la decisión del club madrileño podría marcar un hito en la manera de gestionar las inconformidades con los jueces. Si la FIFA decide intervenir, el procedimiento podría generar cambios de gran calado en la estructura arbitral española. De lo contrario, quedará como un precedente simbólico que reflejará la determinación del equipo de denunciar lo que considera una situación injusta. En cualquier escenario, el tema promete mantenerse en primera línea de la actualidad deportiva.