Real Madrid sufre en el debut de Arbeloa: dura noticia para la Copa del Rey

Real Madrid se prepara para afrontar un compromiso decisivo en la Copa del Rey, pero lo hará en medio de un escenario complejo y poco habitual.

El estreno de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo no llega con el contexto ideal, ya que el técnico español deberá asumir su debut oficial con una lista de once ausencias que condicionan seriamente la planificación del encuentro ante el Albacete, correspondiente a los octavos de final del torneo copero.

La salida de Xabi Alonso marcó un punto de inflexión en la estructura deportiva del club blanco. En ese contexto, la directiva apostó por Arbeloa, un hombre de la casa, con conocimiento profundo del vestuario y de la exigencia que implica dirigir al conjunto más exitoso de Europa.

Sin embargo, el exdefensor comenzará su etapa en el banquillo enfrentando una auténtica prueba de fuego, obligado a rearmar el equipo con múltiples piezas fuera de combate.

Entre las bajas más sensibles aparece Jude Bellingham, uno de los grandes referentes del proyecto reciente. Su ausencia en la zona media le resta dinamismo, llegada al área y liderazgo a un bloque que deberá reinventarse en el control del juego.

El frente ofensivo tampoco ofrece alivio. Nombres de enorme peso como Kylian Mbappé, Rodrygo y Brahim no estarán disponibles, reduciendo de forma considerable las alternativas en ataque.

En la defensa, el panorama es igualmente exigente. Thibaut Courtois Éder Militão, Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouameni no estarán en el eje central de la defensa.

A estas ausencias se suman las de Ferland Mendy y Álvaro Carreras, opciones clave para el carril izquierdo, así como la de Alexander Arnold, llamado a ser un recurso importante en la salida de balón y la experiencia internacional. En total, once futbolistas estarán fuera de la convocatoria.

No obstante, desde el entorno del club se transmite calma y confianza. Arbeloa, consciente de la magnitud del reto, habría sido claro en su mensaje interno: “Aquí no hay excusas, el escudo exige competir siempre”, una frase que resume la filosofía con la que intentará afrontar su primera prueba oficial.