Real Madrid se arma con Álvaro Arbeloa: primer ‘fichaje’ confirmado

Con la salida de Carlo Ancelotti a finales de la temporada pasada, se confirmó la llegada de Xabi Alonso que tenía otros planes dentro del banquillo. De hecho, su llegada tuvo un impacto fuerte en uno de los referentes del equipo como lo es el preparador físico, Antonio Pintus.

El italiano había sido una pieza fundamental en la era de ‘Carletto’ dentro de la institución. Antonio Pintus llegó al Real Madrid en la época de Zinedine Zidane y los efectos se vieron rápidamente. Controló al plantel completamente y no hubo muchas lesiones que detuvieran la ambición madrileña que consiguió tres Champions League.

Regresó al Real Madrid en el 2021 junto con Carlo Ancelotti. Sin embargo, la salida de su compatriota con destino a la selección de Brasil complicó a Pintus que no tuvo la misma cabida en ese cargo de la preparación física con Xabi Alonso. Esto dio pie para grandes lesiones en el plantel con las recurrentes ausencias de Eder Militao, Antonio Rüdiger y Trent Alexander-Arnold.

ÁLVARO ARBELOA TIENE A SU PRIMER REFUERZO PARA EL REAL MADRID

Después de la salida de Xabi y la vinculación de Álvaro Arbeloa a la institución, la idea del club parece ser la misma a la de antes de firmar la rescisión de contrato del vasco y es la de no fichar en este mercado de fichajes que está abierto. Pese a que el club necesita un mediocampista que cumpla con funciones similares a Toni Kroos o Luka Modric, no estarían pensando en fichar jugadores.

No obstante, con la llegada del ex entrenador del Real Madrid Castilla al primer equipo, el entrenamiento presentó al refuerzo estelar. Se trata de Antonio Pintus que dejaría de estar relegado dentro de la institución y volvería a encargarse de la preparación física, un tema vital para resguardar a los jugadores y evitar las respectivas lesiones.

Este regreso es vital ante las bajas que ha tenido el Real Madrid. Para el debut de Álvaro Arbeloa en la Copa del Rey frente a Albacete, el club no podrá tener a Eder Militao que se recupera de un golpe. Kylian Mbappé, Vinícius Jr, Federico Valverde, Ferland Mendy, Rodrygo Goes y Antonio Rüdiger son dudas.

Antonio Pintus volverá a estar encargado de ayudar a mejorar los temas físicos que tanto problema le han traído al Real Madrid en los últimos años. El preparador estuvo en el primer entrenamiento del conjunto madrileño con la necesidad de no correr riesgos en cada sesión y en cada partido.

Con Álvaro Arbeloa, todo parece indicar que el italiano regresa a su cargo que conservó con Zinedine Zidane y con Carlo Ancelotti. Antonio estuvo encargado de dar instrucciones al comienzo del entrenamiento para realizar un trabajo físico especializado para aclimatar a los jugadores. Además, hubo charlas constantes con el nuevo entrenador.