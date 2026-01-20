Compararon a leyenda del Bayern con Luis Díaz: polémica respuesta

Luis Díaz es la sensación en el Bayern Múnich, pues su llegada marcó no solo una mejora para todo el equipo, sino para su nivel individual. Desde que aterrizó en la Bundesliga, su nivel goleador ha ido en ascenso, firmando hasta el momento, una temporada de ensueño.

En el tiempo reciente, se han hecho ciertas comparaciones, donde se recuerda un doblete de extremos que fue legendario para el Bayern Múnich: ese es el caso con Arjen Robben y Frank Ribery, leyendas del cuadro bávaro y campeones de la Champions League en el 2013.

Y es que Luis Díaz encajó a la perfección en el esquema de Vincent Kompany, pues es de los mejores jugadores y su aporte goleador es absoluto.

Las directivas del Bayern Múnich los comparan con Arjen Robben y Frank Ribery

El director deportivo del Bayern Múnich, Max Ebrl, comparó el nivel de Luis Díaz y Michael Olise, con el que impusieron en su momento Frank Ribery y Arjen Robben. En el caso del colombiano, por su creatividad y generación de espacios.

Ante estas declaraciones, hubo reacción por parte de Arjen Robben, quien fue contundente al responder este tipo de comparaciones.

Arjen Robben se refirió a Luis Díaz y Michael Olise

En declaraciones a la prensa alemana, Arjen Robben se refirió a esta comparación “No me gusta para nada. En mi época también nos comparaban con otros jugadores, y eso nunca fue algo que me agradara”.

Además, agregó “Cada jugador es único, cada uno tiene sus propias cualidades, su propia personalidad. Lo más importante es que (Olise y Díaz) son muy importantes para el equipo en este momento”.

La temporada de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Luis Díaz es la sensación en el Bayern Múnich. Ha disputado en total 25 partidos, con 14 anotaciones y 11 asistencias a gol.