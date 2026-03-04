Real Sociedad vs Athletic Club EN VIVO HOY 4 de marzo- Copa del Rey

Se define la última semifinal de la Copa del Rey en la que Real Sociedad se medirá en condición del local ante el Athletic Club para definir cuál de los dos es el que se quedará con el anhelado cupo a la gran final de la competencia para enfrentarse al Atlético de Madrid, el cual sufrió, pero dejó en el camino a Barcelona.

Real sociedad no solo tendrá la ventaja de cerrar la llave auspiciando como local, sino que también llega con el marcador global a favor tras la solitaria anotación que protagonizó el mediocampista, Beñat Turrientes, sobre el minuto 62.

Real Sociedad vs Athletic Club: cómo VER EN VIVO HOY Copa del Rey 4 de marzo

El partido entre Real Sociedad vs Athletic Club por las semifinales de la Copa del Rey, se disputará este miércoles 4 de marzo a partir de las 3:00 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en la APP del Canal RCN, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.



Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00Bolivia y Venezuela: 16:00

Estados Unidos: 16:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 13:00 (Los Ángeles)

México: 16:00

¿Cómo llega Real Sociedad vs Athletic Club a la Copa del Rey?

Además de estas significativas ventajas, el equipo comandado por Pellegrino Matarazzo también llega con un buen presente en la liga local y está a punto de meterse en puestos de torneo internacional, quedando en la octava casilla con 35 unidades.

Mientras que por el lado del Athletic Club el panorama también es bastante alentador en LaLiga, ya que no ha caído en sus últimos cinco partidos, sumando tres victorias y dos empates. que lo dejan en el noveno lugar también con 35 puntos.