Jhon Arias respondió si en la Selección Colombia se corre más para que James brille

Jhon Arias se ha convertido en uno de los futbolistas colombianos más importantes de los últimos tiempos, teniendo en cuenta las buenas actuaciones que tuvo en Fluminense de Brasil. A pesar de no poder brillar en Wolverhampton de Inglaterra, el mediocampista volvió al fútbol brasileño para vestir la camiseta de Palmeiras, en donde ya empezó a destacarse.

Adicionalmente, Arias se consolidó en un habitual convocado por Néstor Lorenzo para ser parte de la Selección Colombia y se espera que sea incluido en la lista final que disputará la Copa del Mundo de 2026.

Arias respondió si en la Selección Colombia se corre más para que James brille

Este miércoles 4 de marzo, Jhon Arias reconoció que si en caso de ser necesario, en la Selección Colombia se correría más para que un jugador como James Rodríguez brille y logre su mejor rendimiento.

"Sí, yo creo que no es solo James. que es el capitán y uno de los líderes del grupo, si no que por cualquier compañero. la Selección es un grupo muy unido, en el cual las individualidades resaltan desde lo colectivo. Hay un grupo de jugadores que intenta ayudar, estar juntos y hacerse las cargas más livianas", explicó.

Arias agregó que el grupo de jugadores que es habitualmente convocado tiene la mentalidad de trabar en equipo y dar el mayor esfuerzo por cualquier compañero.

"En el grupo se tiene esa mentalidad, si se necesita hacer un esfuerzo por otro compañero o labores en pro del equipo, se hacen por que al final nos beneficiamos todos como selección", dijo.

La aspiración de Colombia en el Mundial

Jhon Arias se planteó un ambicioso objetivo en la Selección Colombia para la Copa del Mundo.

"Hay que aspirar, hay que soñar a lo grande y tener ambición. Podemos ser campeones, pero hay que ser humildes, con los pies sobre la tierra, hay un largo camino hacia la final. La Copa del Mundo es el torneo más exigente del fútbol. Claramente la Selección goza de un buen presente, de un buen grupo. El profe Néstor Lorenzo ha creado una identidad como grupo y llegamos fuertes y en grandes condiciones", afirmó.