¿Sebastián Villa en el radar de Boca Juniors? Referente del club pide su regreso

Para nadie es un secreto que el nivel de Sebastián Villa en el fútbol argentino ha generado todo tipo de reacciones entre los seguidores, además de despertar el interés de varios clubes del país gaucho, que desde ya comienzan a mirar al colombiano como una posibilidad de reforzar sus ataques la próxima temporada.

Aunque ya tuvo un pasado, uno de los clubes que podría despertar un interés fuerte con Sebastián Villa es Boca Juniors, pues un exjugador y referente del club pidió el regreso del colombiano, dejando claro que su actualidad ayudará a que el Xeneize pueda cumplir todos los objetivos deportivos.

Chicho Serna pidió el regreso de Villa a Boca Juniors

El encargado de referirse al nivel de Sebastián Villa y de pedir el regreso del colombiano a Boca Juniors fue Mauricio “Chicho” Serna, referente del club y exmiembro del consejo del equipo argentino, que dejó claro que el atacante sería un “as” para las directivas del club.

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“Yo creo que Sebastián en este equipo de Boca sería un as. No sería un refuerzo, sino ‘El refuerzo’. Lo hablo desde afuera, como hincha (…) Ya no solo es determinante por su velocidad, ahora es un jugador completo. Si sentarían a hablar, no lo sé; con lo que me une a Román y el Chelo, no sería capaz de decirles ‘Presi o Chelito, siéntense con Villa’, pero si estuviese en manos de Chicho Serna, ya los hubiera sentado”, aseguró el antioqueño en conversación con Planeta Boca.

Además, el exjugador de la Selección Colombia dejó claro que Juan Román Riquelme, actual dirigente de Boca Juniors, tiene muy buena relación con Sebastián Villa, a pesar de lo sucedido hace algunos años, donde el jugador tuvo que salir por problemas personales del cuadro argentino.

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“Sé que Román lo admira e indudablemente, como papá, me toca tomar decisiones que a mis hijos no les gustan, pero no quiere decir que no los quiera”. Finalizó el antioqueño.

¿Cuál será el futuro de Sebastián Villa?

Cabe mencionar que durante el mercado de pases de principio de año, Sebastián Villa tuvo la oportunidad de salir de Independiente Rivadavia, teniendo en cuenta su gran nivel. Sin embargo, el club puso un valor, el cual no fue pagado por los clubes interesados.

Se espera que para la próxima temporada, Sebastián Villa salga del cuadro argentino con destino a un grande del continente, pues no solo Boca lo tendría en los planes para reforzar el frente de ataque.