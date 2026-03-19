Sebastián Villa sería convocado a la Selección Colombia

Un sorpresivo nombre aparecería en la convocatoria del director técnico Néstor Lorenzo para integrar la Selección Colombia que disputará la fecha FIFA.

Según se dio a conocer este jueves 19 de marzo, el extremo de 29 años Sebastián Villa sería tenido en cuenta por Lorenzo para los amistosos que jugará el equipo nacional contra Croacia (26 de marzo) y frente a Francia (29 de marzo).

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El nombre de Sebastián Villa ha sonado en repetidas ocasiones como una opción para la Selección Colombia, teniendo en cuenta el buen rendimiento demostrado con su equipo Independiente Rivadavia de Argentina.

Sin embargo, el extremo no había sido incluido en ninguna convocatoria oficial.

La información de la posible convocatoria de Villa también fue anunciada por la periodista de Win Sports Sheyla García, quien aseguró que desde el entorno del jugador se confirmó el llamado del jugador.

Sebastián Villa volvería a la Selección Colombia​

En caso de confirmarse la convocatoria de Sebastián Villa, esta sería una nueva oportunidad del extremo en el equipo nacional.

Villa ya había vestido la camiseta tricolor, teniendo en cuenta que fue incluido el 28 de agosto de 2018 por el entonces entrenador Arturo Reyes para los amistosos contra Venezuela y Argentina.

El extremo sumó minutos el 7 de septiembre en el triunfo 2-1 sobre Venezuela.