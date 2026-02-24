Reinaldo Rueda regresó al FPC y fue visto en impensado partido

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) anunció oficialmente la salida de Reinaldo Rueda como director técnico de la selección nacional masculina después de que el equipo no lograra la clasificación al Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La decisión fue confirmada por la federación tras el último partido que dejó a Honduras fuera de competencia en las eliminatorias de la Concacaf. Hasta el momento, Rueda se encuentra todavía sin un equipo para dirigir, pero su futuro podría estar de regreso en el Fútbol Profesional Colombiano, ya que se le vio disfrutando de un inesperado partido.

Reinaldo Rueda visto en el Torneo Betplay

El revés definitivo de Rueda al mando de Honduras llegó con el empate 0-0 ante Costa Rica, resultado que, sumado a otros resultados en el grupo, dejó sin opciones a Honduras de competir en la máxima cita del fútbol mundial. Dicha eliminación fue determinante para que la FFH decidiera poner fin a la relación contractual con el colombiano y su cuerpo técnico.

Este acontecimiento se dio desde noviembre de 2025, mes desde el que el entrenador colombiano no ha vuelto a pisar un banquillo técnico aunque a lo largo de este tiempo claramente tuvo varias propuestas, pero con las cuales al final no se logró concretar nada.

Atlético Nacional fue uno de los equipos a los que sonó con más fuerza para llegar a dirigir, en especial porque el club 'verdolaga' tampoco se encontraba pasando por su mejor momento, recientemente se había despedido también de Javier Gandolfi, pero al final se terminaron inclinando por mantener a Diego Arias.

Reinaldo Rueda se mantiene sin equipo, aunque no se olvida del FPC, en donde ha obtenido varias alegrías. Al entrenador se le vio en un peculiar encuentro de la segunda división, en los palcos del estadio de Independiente Yumbo, el cual se estaba enfrentando a Real Santander.

En este duelo se repartieron los puntos tras empatar con un marcador de 1-1 y Reinaldo sembró varias incógnitas con su presencia en el duelo, dando a entender que estaría estudiando, disfrutando del fútbol de Colombia o posiblemente evaluando una oferta.

Última vez que Reinaldo Rueda dirigió en el FPC

La última vez que se vio a Rueda en los banquillos del fútbol colombiano fue cuando dirigió a Atlético Nacional entre 2015 y 2017. En este lapso logró dirigir en 146 ocasiones, sumando 86 victorias, 34 empates, 26 partidos perdidos y seis títulos, incluyendo la Copa Libertadores en 2016.