Tomás Ángel volvería a jugar en un grande del FPC

Arrancó una nueva edición del Fútbol Profesional Colombiano con varias figuras del deporte de regreso en la Liga Betplay, tal como ocurrió en el presente mercado de fichajes con Radamel Falcao y Luis Fernando Muriel, quienes se unieron a otros grandes como Hugo Rodallega y Dayro Moreno.

Sin embargo, a estas experimentadas figuras del balompié colombiano, se sumaría también muy pronto una joven estrella como lo es Tomás Ángel, hijo del reconocido goleador Juan Pablo Ángel, quien estaría en los planes de América de Cali para la temporada 2026.

Tomás Ángel sería nuevo fichaje de América de Cali

El equipo comandado por David González ha tenido una temporada bastante buena, con una serie de resultados positivos que, por el momento le permiten estar en la parte alta de la tabla de posiciones, ubicándose en la tercera casilla con un total de 13 unidades.

El mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano sigue dando de qué hablar y en esta ocasión el protagonista es América de Cali, escuadra que continúa en la búsqueda de un delantero tras la salida de Rodrigo Holgado.

Tomás Ángel sería el nombre que ingresó en la lista de los posibles fichajes que se puedan llegar a llevar a cabo. Tulio Gómez, máximo accionista de la institución, habría sido quien lo postuló frente al resto de la mesa directiva.

A sus 23 años, el delantero formado en Atlético Nacional milita en la MLS jugando con San Diego y jugará hasta diciembre de la presente temporada, lo que le facilitaría la negociación al conjunto 'escarlata' antes de que cierre el mercado.

Michael Rangel también estaría en planes de América

Mientras que Marcela Gómez estaría interesada en un atacante de más experiencia y recorrido como lo es Michael Rangel, quien terminó contrato con Llaneros en 2025 e inició el presente año sin club, aunque todo podría estar encaminado a un posible regreso a América de Cali, escuadra en donde logró salir campeón y marcar varios goles que en este momento le vendrían bien a la institución.