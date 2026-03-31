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Mundial 2026

República del Congo ganó el repechaje y será rival de Colombia en el Mundial

La República Democrática del Congo hará parte del grupo K y enfrentará a Portugal, Colombia y Uzbekistán.
Daniel Zabala
República del Congo clasificó al Mundial
República del Congo clasificó al Mundial // AFP

La República Democrática del Congo derrotó este martes 31 de marzo a Jamaica en el repechaje internacional y se convirtió en una nueva selección clasificada a la Copa del Mundo de 2026.

El equipo africano se impuso con marcador de 1-0, gracias a la anotación conseguida por Axel Tuanzebe en el minuto 100, cuando el compromiso se había ido al tiempo extra.

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República Democrática del Congo clasificó al Mundial

La República Democrática del Congo jugará su primera Copa del Mundo con este nombre, teniendo en cuenta que participó en el Mundil de Alemania 1974, pero bajo la denominación de Zaire.

Grupo de República Democrática del Congo

En la Copa del Mundo de 2026, la República Democrática del Congo enfrentará a Portugal, Uzbekistán y Colombia en el grupo K.

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Calendario en la Copa del Mundo

Fecha 1 - 17 de junio

Portugal Vs Congo

Fecha 2 - 23 de junio

Colombia vs Congo

Fecha 3 - 27 de junio

Congo Vs Uzbekistán

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