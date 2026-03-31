Este martes 31 de marzo, la selección de Turquía y su similar de Kosovo se enfrentaron por un cupo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se va a jugar en Estados Unidos, Canadá y México.



En el papel, el conjunto turco era el favorito para llevarse el encuentro y meterse en el certamen orbital. Pero eso sí, Kosovo llegó al cotejo demostrando el fútbol aceptable con chances importantes de clasificar.

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La previa

En la previa del crucial duelo, la FIFA hizo referencia a las dos selecciones. Son partidos con una tensión más que alta, en los que cualquier error elimina la posibilidad de jugar un Mundial.



"Por increíble que parezca, Turquía no actúa en el Mundial desde la edición de Corea/Japón 2002, en la que logró nada menos que el tercer puesto. La generación actual aspira a dar a su país una tercera participación en el torneo", señaló.

El presente de Kosovo

"Si Kosovo se impone en la Ruta C, lograría su primera clasificación para la Copa Mundial, tras haber quedado segundo en el Grupo B de la fase de clasificación y haber vencido a Eslovaquia en la semifinal del Torneo Clasificatorio", agregó.



El partido estuvo reñido y con muy pocas posibilidades de gol. Ambas selecciones hicieron poco en ataque, pero aun así, Turquía, con anotación de Kerem Aktürkoğlu al minuto 53, logró quedarse con la clasificación.

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Turquía al grupo D

El conjunto turco, de esta manera, hará parte del grupo D de la Copa del Mundo FIFA 2026, en el que están ubicadas selecciones como Australia, Paraguay y Estados Unidos (anfitriona).



Como era de esperarse, tras conseguir la anhelada clasificación, los jugadores del combinado turco y el cuerpo técnico del equipo celebraron con total felicidad. La Copa del Mundo los espera.





