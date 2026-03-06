Revancha para David González: América clasificó a grupos de la Sudamericana

América de Cali sufrió un poco para alcanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El entrenador David González tuvo una tercera oportunidad para jugar la fase del torneo internacional.

América clasificó a Sudamericana: "En el entretiempo tratamos de bajar un poquito las revoluciones"

Sobre el partido el equipo mostró varios cambios de ritmo, el técnico aseguró en rueda de prensa: “En el entretiempo tratamos de bajar un poquito las revoluciones, ¿sí? de entender que al final era un partido que no tenía revancha y no había necesidad de estar tan desesperados. Ya por suerte se había conseguido la igualdad en el marcador y eso nos permitía poder tener un poquito más del control del partido, de tener paciencia, de no asumir riesgos innecesarios, de apelar un poquito más a lo que nos ha hecho fuertes, a mantener ese balón, a circularlo de un lado al otro, a tratar de encontrar espacios y al final eso fue lo que los muchachos intentaron hacer en la cancha y nos dio resultado y nos da esta gran alegría”.

América perdía, pero antes del entren tiempo logró igualar el partido 1-1: “Hubiera sido un camerino diferente y quizás una charla de entretiempo un poco distintas si nos hubiéramos ido abajo al entretiempo. Arrancamos bien el partido, los primeros 10, 15 minutos lo hicimos, así como hicimos el segundo tiempo. Llegó un momento”.

El técnico del América recalcó que no es fácil mantener el ritmo durante todo el partido: “Hay momentos del juego donde a lo mejor una mala decisión o alguna pérdida de esa que genera un murmullo, hace que se baje un poquito la confianza, que el rival se monte un poquito en el juego y caímos un poquito en la desesperación y por eso fue tan importante tratar de bajar un poquito esas revoluciones en el entretiempo”.

Elogios de DT del América: "El equipo compite, se le nota esa hambre, esas ganas de ganar"

Primera vez que tiene un paso a fase de Sudamericana, puesto que en dos oportunidades quedó eliminado, con el Tolima frente al Medellín y con Millonarios frente al once Caldas: “vamos cumpliendo pequeños objetivos que nos vamos trazando, al inicio del torneo sabíamos que antes de llegar a este partido, que era crucial, debíamos tener un buen colchón, por lo menos ya en la liga. Los muchachos desde las primeras fechas han mostrado un rendimiento bastante grande, fuerte. El equipo compite, se le nota esa hambre, esas ganas de ganar, de buscar la victoria en todo momento y eso es muy satisfactorio. Ya de aquí para adelante empezaremos con más objetivos por cumplir para poder llegar a ese objetivo final y grande, que es lo que lo que siempre necesita esta institución”.