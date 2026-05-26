Revelan la decisión final sobre el futuro de Efraín Juárez en Pumas

La continuidad de Efraín Juárez en Pumas UNAM parece estar cada vez más encaminada, pese a las versiones que surgieron tras la derrota en la final del Clausura 2026 de la Liga MX frente a Cruz Azul.

Aunque el conjunto universitario se quedó a las puertas de conquistar su octava estrella, el balance de la temporada terminó fortaleciendo la figura del técnico mexicano dentro de la institución.

Contrato de Juárez con Pumas: "lo cumpliremos"

En medio de rumores que lo vinculaban con posibles destinos en Europa, la MLS e incluso otros clubes del fútbol mexicano, fue su representante, David Baldwin, quien salió públicamente a despejar cualquier duda sobre el futuro del estratega. A través de sus redes sociales, Baldwin aseguró que Juárez continuará al frente del proyecto universitario y que respetará el vínculo contractual vigente.

“Efraín Juárez no se va de Pumas. Tenemos un contrato y lo cumpliremos a menos que se nos indique lo contrario”, escribió el agente, destacando además la campaña realizada por el equipo durante el semestre. El mensaje llegó apenas horas después de la caída ante Cruz Azul y rápidamente calmó la incertidumbre alrededor del entrenador.

La gestión de Juárez ha sido una de las más destacadas de los últimos años en el club. Desde su llegada en marzo de 2025, el exfutbolista logró devolverle competitividad a un equipo que venía atravesando constantes cuestionamientos. Bajo su dirección, Pumas firmó un torneo histórico al alcanzar 36 puntos en fase regular, superando su propio récord en campeonatos cortos de 17 jornadas.

Lea también Juan Fernando Quintero definió su futuro: el club que lo espera tras el Mundial 2026

Además, el equipo terminó invicto como visitante durante el torneo regular, una marca que únicamente había conseguido anteriormente el Club América en la era de torneos cortos. En total, Juárez suma 46 partidos dirigidos en Liga MX, con saldo de 19 victorias, 15 empates y 12 derrotas.

El entrenador también recibió elogios por potenciar futbolistas que llegaban con poco protagonismo, como Uriel Antuna, Jordan Carrillo y Robert Morales, además de encontrar soluciones tácticas importantes, como el cambio de posición de Pedro Vite hacia la contención.

Aunque la eliminación en la Concacaf Champions Cup y algunas declaraciones polémicas generaron críticas durante el semestre, la relación entre Juárez y la afición cambió radicalmente con el paso de las jornadas.