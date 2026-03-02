Revelan por qué James no debutó con Minnesota

James Rodríguez sigue dando de que hablar tras su llegada al fútbol de Estados Unidos para jugar con Minnesota, ya que tras dos fechas ya jugadas de la MLS, el '10' de la Selección Colombia todavía sigue sin sumar minutos dentro del terreno de juego.

James ya ha recibido convocatoria por parte del técnico, Cameron Knowles, quien lo ha intentado poner al día en cuanto a entrenamientos y reacondicionamiento físico. Es justamente esta razón por la cual el volante de la 'tricolor' no sumó minutos en la victoria como locales ante Cincinnati.

James todavía no está al día físicamente

Se hizo oficial la confirmación del fichaje de James Rodríguez al fútbol estadounidense para jugar con la camiseta de Minnesota United. El capitán de la Selección Colombia jugará por primera vez en la MLS, una noticia bastante alentadora para los hinchas colombianos y el cuerpo técnico de la 'tricolor' de cara a la Copa Mundial.

Minnesota ya tuvo un nuevo arranque en la MLS y debutó con empate ante Austin FC, Q2 Stadium, por un marcador de 2-2, encuentro en el James Rodríguez no tuvo la oportunidad de sumar minutos debido a la corta pretemporada que jugó.

Para el debut en el Allianz Field, casa del nuevo equipo de James, se vivía un difícil compromiso contra Cincinnati, otro de los equipos que pretendía al Colombiano. Minnesota se fue arriba en el marcador con una solitaria anotación de Kelvin Yeboah al minuto 66, un tanto que fue suficiente para llevarse la victoria.

Sin embargo a este duelo le hizo falta algo, la presencia de James dentro del terreno de juego, lo que le hubiera dado un golpe anímico al equipo y los hinchas. Lamentablemente el entrenador neozelandés dio a conocer que aún no estaba listo, ya que necesitaba de más entrenamientos.

"Era un partido difícil para entrar. El juego estaba 1-0 y James había estado sentado en el banco durante 75 u 80 minutos, con solo una semana completa de entrenamiento con nosotros. Creo que no era la circunstancia ideal para su debut".

¿Cuándo podría debutar James en la MLS?

El siguiente compromiso de Minnesota United en la MLS será en el marco de la tercera fecha de la MLS en la que justamente auspiciarán como visitantes ante Nashville. Este duelo se llevará a cabo en el Geodis Park, el sábado 7 de marzo sobre las 20:30 hora Colombia.