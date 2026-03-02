Alberto Gamero confirmó su futuro en Cali tras el empate ante Fortaleza

Cali ha tenido un inicio de temporada bastante irregular en cuanto a resultados, ya que completa un saldo de nueve partidos en los cuales queda con un historial de tres victorias, tres empates y tres derrotas, que lo posicionan justo en la novena casilla de la Liga Betplay.

Alberto Gamero parece que todavía no ha podido consolidar bien la idea de juego que quiere para sumar victorias consecutivas y mejorar el rendimiento del equipo, pero lo que si ha tenido claro es que su presente como director técnico seguirá estando con el cuadro 'azucarero'.

Gamero se queda en Cali

El equipo de Alberto Gamero es justamente uno de los que no se benefició del todo en la última fecha de la Liga Betplay que disputó, ya que a pesar de haber jugado en condición de local contra Fortaleza, no pudo llevarse los tres puntos de la victoria y se queda bastante cerca de la zona del descenso.

Cali no pudo aprovechar su localía, se fue arriba en el marcador de manera muy temprana con anotación de Avilés Hurtado sobre el minuto 5 y Fortaleza se llevó un "punto de oro" gracias a la anotación de David Rivas en los últimos minutos del compromiso, lo que complicó el ascenso del 'azucarero' en la tabla del descenso.

Frente a esta situación se podría llegar a complicar el presente del estratega samario en el banquillo técnico del club, tal como se venía especulando desde hace algunas fechas, pero fue el propio 'tito' quien confirmó que se sentía bien en el club y que confía en que las directivas y los hinchas vean el proceso que se está llevando a cabo con todo el equipo para conseguir resultados positivos.

"Yo me siento fuerte, en el fútbol nadie me ha regalado nada, soy un hombre fuerte, un hombre de fe, ellos saben que trabajamos bien y planificamos los partidos".

Gamero no salió contento con el empate ante Fortaleza

Gamero no cumplió con el plan que había prometido a los hinchas, en el que destacó los puntos que rescata en condición de visitante, pero los cuales no puede replicar con buenos resultados en casa, lo que denota en la frustración del técnico y la propia plantilla de jugadores.

“Ellos habían podido ganar el partido, como lo habíamos podido ganar nosotros. Empatamos porque, a lo mejor, después de que nos hicieron el gol, nos defendimos el uno a uno. Y tuvimos, en los últimos minutos, también tuvimos posibilidades de aumentar el marcador”.

“Nada, duele un resultado porque queríamos sumar de a tres. El rival es un rival que juega bien a la pelota, que siempre intenta, pero va más allá de eso. Creo que nosotros tenemos que hacernos cargo de la situación”.