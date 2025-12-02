El inesperado equipo que hará oferta por Jannenson Sarmiento

Un nuevo equipo apareció en la puja por Jannenson Sarmiento. El Liaoning Tieren FC de China mostró interés en contratar al mediocampista de 26 años, actualmente perteneciente a Unión Magdalena.

La información fue revelada por el periodista Mariano Olsen, quien aseguró que el club chino, recientemente ascendido a la Superliga, estaría dispuesto a comprar una parte de la ficha del jugador, aunque por ahora no existe una oferta formal.

Sarmiento es uno de los activos más valiosos de Unión Magdalena, que descendió y podría ver en su venta una oportunidad económica clave para reestructurar el proyecto deportivo de 2026.

Trayectoria de Jannenson Sarmiento

El volante llegó al conjunto samario en 2024 procedente de Danubio de Uruguay, después de un paso previo por Moca FC de República Dominicana, y desde entonces se ha consolidado como una de las piezas más destacadas del plantel.

Equipos colombianos interesados en Jannenson Sarmiento

En el mercado colombiano, Sarmiento ha sido vinculado en varias ocasiones con América de Cali, Deportivo Cali y Millonarios, clubes que han mostrado interés pero sin concretar una negociación.

La situación contractual del jugador se ha vuelto tema recurrente, pues él mismo ha manifestado su deseo de salir del Unión para dar un salto en su carrera y aprovechar las oportunidades que han surgido.

Aunque mantiene una buena relación con el presidente y dueño del club, Eduardo Dávila, Sarmiento ha reconocido que no ha sido fácil llegar a un acuerdo que permita su transferencia debido a las condiciones dirigenciales.

Con el interés del Liaoning Tieren FC sobre la mesa, el panorama vuelve a abrirse para el mediocampista, que podría tener una nueva opción internacional. Todo dependerá de si el club chino transforma su intención inicial en una oferta formal que satisfaga a Unión Magdalena.