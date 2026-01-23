Roberto Martínez le cambió la posición a Hugo Rodallega: “No, yo no me veo ahí”

En plena ceremonia de las Estrellas Águila el presentador en la alfombra roja, Tito Pucetti, le recordó al goleador el momento en el que tras el sorteo del Mundial, se entrevistó al entrenador de Portugal Roberto Martínez, allí el entrenador preguntó y envió un saludo especial a Hugo Rodallega.

Ese particular momento hizo que el goleador y figura de Santa Fe, máximo galardonado de la noche, recordara con cariño al entrenador español, y cuando compartieron tiempo en el Wigan, en la Premier League.

“Con Roberto aparte de que fue mi entrenador, hay una gran amistad, es un gran hombre, de verdad, yo te lo voy a decir así, Tito, Lili, Roberto me enseñó a vivir y me enseñó a jugar, así se los digo abiertamente. Martínez me enseñó a conocer otra posición dentro del campo de futbol para explotar mis virtudes”.

La confesión de Hugo Rodallega dejó sorprendidos a todos: “Él dijo, tú eres nueve, tú eres el goleador del Wigan, tú juegas muy bien, pero no estás explotando esto, esto, esto, me hizo una lista grande, la vamos a explotar de esta manera, vas a jugar de extremo izquierdo, No yo no me veo ahí profe., mi respuesta fue negativa”.

“La figura de Santa Fe prosiguió: “Me dijo: es normal que estés negativo, cohibido, a la defensiva, pero tranquilo, lo vamos a trabajar, yo voy a traer un nueve, no que va hacer más goles que tú, pero te va a ayudar a que hagas más goles, en verdad así fue, llevó un nueve más pelador, de fuerza de área”.

Rodallega llenó de elogios a su ex entrenador Roberto Martínez en el Wigan: “Me daba toda la libertad para o disfrutar del futbol”

“Y a mí me puso como extremo izquierdo, no me daba tantas funciones de marcar, ni de cumplir tantas tareas defensivas, simplemente me ayudaba a aprender a ubicarme, para mantener un sistema o un bloque considerable, pero me daba toda la libertad para o disfrutar del fútbol “.

El tema concluyó cuando los presentadores le recordaron a Hugo que con sus goles ostenta el título de internacional histórico del Wigan, Hugo Rodallega es el máximo goleador extranjero en la historia del equipo, acumulando 24 goles en 112 partidos disputados.