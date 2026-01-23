Santa Fe no le quita el sueño a Teo: esto significó perder la final

Se definió el primer título de la temporada deportiva 2026 en el Fútbol Profesional Colombiano con la Superliga BetPlay que enfrentó a los dos campeones del semestre de apertura y clausura de 2025, Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla.

En un duelo de directores técnicos uruguayos, fue el equipo comandado por Pablo Repetto el que se terminó llevando el trofeo en un duelo en donde sin duda alguna hizo falta una indiscutible figura como lo fue Teófilo Gutiérrez, quien salió expulsado en el duelo de ida, pero al cual no le preocupó del todo haber dejado escapar la final.

Teo pasa la página tras perder la final de la Superliga contra Santa Fe

Santa Fe levantó su quinto título de la Superliga BetPlay y se convirtió en el máximo campeón de esta competencia, superando por un trofeo a su único perseguidor cercano, Atlético Nacional, el cual cuenta con dos trofeos, y alejándose de Junior de Barranquilla, el cual se quedó con dos.

Para Alfredo Arias el inicio de la temporada no ha sido fácil, se vinieron muchos cambios en la estructura del club con la salida de jugadores importantes como José Enamorado y Didier Moreno, pero eso no es todo, ya que el 'tiburón' también perdió a 'Teo' para la final de vuelta en el Estadio El Campín, otro golpe duro que le terminó costando el título.

Sin embargo, esta derrota no fue tan contundente para el histórico goleador colombiano, 'Teo', ya que durante la Gala de las Estrellas 2026 confesó que por ahora lo importante era estar enfocado en los próximos retos, en donde justamente hay de talla internacional, y aprovechó para felicitar a Santa Fe.

"Si, creo que lo más importante es estar tranquilos, somos los actuales campeones. Igual quiero felicitar a Santa Fe por el título de la Superliga. Ahora hay torneo internacional y esperamos estar a la altura de estos para representar de buena manera a Colombia".





Próximo partido del Junior

Tras perder la Superliga BetPlay, Junior deberá cambiar de mentalidad y actitud, tal como lo dijo el propio Alfredo Arias en la última rueda de prensa, ya que su próximo reto será este domingo 25 de enero a las 6:10 p. m., cuando visite a Millonarios en el estadio El Campín, por la segunda fecha de la Liga BetPlay.