Rodallega emocionó en el banderazo en Montevideo: "con ese siempre cuenten"

Independiente Santa Fe se juega una auténtica final este miércoles frente a Peñarol por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En la previa del decisivo compromiso, cientos de aficionados cardenales realizaron un emotivo banderazo para acompañar al equipo y transmitirle respaldo antes de uno de los partidos más importantes de la temporada. Quedando tercero optaría por la Copa Sudamericana.

Rodallega resaltó la capacidad de reacción del grupo

En medio del ambiente de ilusión y expectativa, el capitán Hugo Rodallega tomó la palabra y dejó un mensaje cargado de emoción y compromiso hacia la hinchada santafereña. El delantero recordó los momentos difíciles que atravesó el equipo durante el semestre y resaltó la capacidad de reacción del grupo cuando muchos daban por eliminado al club tanto en el torneo continental como en la Liga colombiana.

“No porque me haya tocado fallar, cualquiera falla, sino porque este grupo, ustedes lo saben y quizás suena al mismo discurso. Porque siempre les digo, este grupo está comprometido y este grupo cuando nadie ha creído, cuando ya pensaban que estamos eliminados tanto de la Libertadores como de la Liga colombiana, este equipo mostró, y estuvimos a un penal”, expresó Rodallega ante los aficionados.

El atacante también dejó claro que el plantel es consciente de lo que está en juego frente al conjunto uruguayo. Santa Fe necesita ganar y esperar el resultado del duelo entre Corinthians y Platense, teniendo en cuenta que clasifican los dos primeros del grupo. Actualmente, el equipo bogotano suma cinco puntos y todavía mantiene opciones matemáticas de avanzar a los octavos de final.

“Ahora mañana ya sabemos lo que nos jugamos, nosotros lo sabemos. De todo corazón les agradecemos que hayan venido, mañana ya sabemos lo que nos jugamos, el compromiso de nosotros está, con ese siempre cuenten, así como ustedes tienen la ilusión de pasar a octavos nosotros también”, añadió el experimentado delantero.

Durante el banderazo, uno de los líderes de la hinchada también envió un mensaje de apoyo al plantel y especialmente a Rodallega, reconociéndolo como el gran referente del equipo.

“Mañana día clave para el equipo. De parte de la hinchada, mañana vamos a salir a clasificar. Allá estaremos alentando, muchachos por favor dejemos todo en la cancha, el apoyo por usted, es el referente”, expresó el aficionado antes de que los presentes corearan el nombre del goleador cardenal.