Roldán hizo alarmante confesión sobre el arbitraje colombiano: “hay déficit”

El árbitro Wilmar Roldán estuvo en los micrófonos del programa de ‘La FM Más Fútbol’ de RCN Radio, durante la conversación, el juez antioqueño de 45 años profundizó en los relatos incluidos en su libro ‘Silbato de Oro’, una obra en la que revela episodios íntimos de su trayectoria profesional, así como las noches más difíciles que ha debido afrontar dentro y fuera de la cancha.

Roldán también se refirió a la crítica situación del arbitraje en Colombia y en el mundo, marcada por un notable déficit de jueces en todos los niveles. Según explicó, la deserción en las escuelas arbitrales es alarmante: de cada 60 aspirantes que ingresan a la academia, apenas cinco llegan a ejercer de forma profesional.

Wilmar Roldán habló de su libro y de la crisis del arbitraje en el mundo entero

La labor del arbitraje está en cuidados intensivos

El juez detalló que la precariedad salarial, sumada a las amenazas e intimidaciones que reciben con frecuencia, hace que muchos jóvenes desistan antes de consolidar una carrera. Este fenómeno se repite tanto en torneos aficionados como en las competiciones más prestigiosas del fútbol, incluida en la propiaUEFA Champions League.

En su análisis, el árbitro internacional insistió en que el nivel del arbitraje colombiano no es tan deficiente como a menudo se afirma. Para él, esta labor debe evaluarse igual que cualquier otra dentro del deporte: así como existen entrenadores, futbolistas y periodistas de diferentes calidades, también hay árbitros regulares, buenos y sobresalientes.

¿Cuál es la edad clave para un árbitro?

Wilmar Roldán afirmó que lo fundamental es comprender que como toda profesión el árbitro necesita de experiencia para consolidarse y tener la categoría que se exigen en los partidos más importantes, por eso hace un llamado para que a los árbitros jóvenes se les de rodaje.

“La mejor edad para los árbitros es la de 40 años, allí logra llegar a su edad emocional y madura perfecta para asumir los grandes retos de impartir justicia en partidos de alta exigencia, yo me formé con la idea de que el miedo hay que mirarlo a los ojos, pues hay jugadores, hinchas y demás factores que buscan intimidarlo a uno”, aseguró Roldán.