¿Romper el efecto Bernabéu? Muller revela la clave del Bayern para avanzar contra el Madrid

La voz de Thomas Müller irrumpe en la antesala del choque entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich por los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026, con un mensaje directo que apunta al peso histórico del Santiago Bernabéu y al desafío que representa para cualquier rival.

Kylian Mbappé lo ha ganado casi todo. Harry Kane, entre algodones y algo renqueante para enfrentarse al Real Madrid, no ganó nada hasta después de firmar por el Bayern Múnich.

Mbappé ha conquistado todos los trofeos con los que puede soñar cualquier jugador: con su selección, un Mundial (Rusia 2018) y una Liga de Naciones; en Francia, siete Ligas, cuatro Copas, una Copa de la Liga y cuatro Supercopas; y con el Real Madrid, una Copa Intercontinental y una Supercopa de Europa. Pero, entre toda esa lista, falta una Liga de Campeones.

En el otro lado se encontrará con Harry Kane. Un delantero de incuestionable valor que hasta que no llegó al Bayern Múnich no tradujo en títulos su enorme producción goleadora. No ganó en ninguna de las doce temporadas que jugó en el Tottenham. Tampoco con el Norwich y menos con el Milwall en Segunda División. Con Inglaterra rozó una Eurocopa, pero cayó en Londres en aquella final que le arrebató Italia en Wembley.

Thomas Müller, de frente contra el Real Madrid: "el Real Madrid es un mito intocable en Europa"

El experimentado atacante alemán no se guardó nada al analizar lo que significa enfrentar al conjunto blanco en Europa: “A la gente le encanta fingir que el Real Madrid es un mito intocable en Europa. He jugado contra ellos suficientes veces como para saber la verdad: no son mágicos, simplemente se sienten muy cómodos cuando los árbitros y los momentos les son favorables”, lanzó, cuestionando la narrativa que rodea al club español.

Müller profundizó en lo que denominó el “efecto Bernabéu”, una mezcla de presión ambiental, historia y circunstancias que, según él, condicionan los partidos: “Cuando nos enfrentábamos a ellos, nunca se trataba solo de fútbol. Se trataba de sobrevivir al ‘efecto Bernabéu’: la presión, las decisiones, la historia ya escrita antes del pitido inicial. Puedes dominarlos durante 80 minutos, pero de alguna manera la historia siempre termina dándoles la vuelta. Ya no es suerte, es un patrón”, explicó.

Muller: "Si gana el Madrid, bien, pero que sea porque fueron mejores, no porque la historia lo haya decidido"

Desde su perspectiva, el reto del Bayern pasa por romper ese guion y sostener su identidad futbolística. “¿Qué se puede esperar? Que el Bayern juegue al fútbol de verdad. Sin miedo, sin dramatismos, sin esperar milagros. Si gana el Madrid, bien, pero que sea porque fueron mejores, no porque la historia lo haya decidido de antemano”, afirmó.

El alemán cerró con una reflexión que deja entrever su experiencia en este tipo de escenarios: “Porque créeme, una vez que lo experimentas de primera mano, dejas de impresionarte... y empiezas a hacer preguntas”.