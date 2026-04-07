La serie de cuartos de final de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Bayern Múnich despierta expectativa por su peso histórico y por el riesgo disciplinario que rodea a varios protagonistas. En total, ocho jugadores llegan al límite de tarjetas amarillas, por lo que una amonestación en la ida los dejaría fuera del decisivo partido de vuelta.

Bayern Múnich, de Luis Díaz, enfrenta la ida de los cuartos de final de la Champions League contra el Real Madrid: la vuelta será el miércoles 15 de abril

En el conjunto alemán, todas las miradas están sobre Luis Díaz, uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo dirigido por Vincent Kompany. El colombiano atraviesa un gran momento y ha sido destacado por su entrenador, quien elogió su estilo: “abraza el caos y lo convierte en algo muy peligroso”. Su capacidad para encarar, asistir y marcar diferencia en el uno contra uno lo convierten en una pieza clave en el planteamiento bávaro.

Más allá de su talento ofensivo, Díaz también representa un factor emocional dentro del equipo. Su intensidad y mentalidad competitiva encajan con la idea de juego que busca Kompany, por lo que perderlo para el duelo de vuelta sería un golpe sensible. El extremo deberá manejar con inteligencia su energía para evitar una sanción que lo deje fuera de una eventual definición en Alemania.

Real Madrid vs Bayern, en riesgo: las estrellas que podrían quedar fuera del partido decisivo

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El árbitro inglés Michael Oliver tendrá una responsabilidad clave en un duelo que promete alta intensidad, donde cada tarjeta puede cambiar el rumbo de la eliminatoria.

En cuanto a los otros jugadores comprometidos del Bayern, aparecen Dayot Upamecano y Konrad Laimer, dos habituales titulares. El central francés tendrá una tarea exigente ante la ofensiva rival, mientras que el austríaco será clave por su despliegue en banda, especialmente en la marca sobre Vinicius Jr.

Por el lado del Real Madrid, la situación es aún más delicada. Hasta seis jugadores están en capilla, entre ellos figuras determinantes como Kylian Mbappé y el propio Vinicius, además de Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Carreras y Huijsen. Todos ellos son piezas fundamentales en el esquema y su ausencia podría condicionar seriamente el partido de vuelta.