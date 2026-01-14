San Lorenzo vs Cúcuta Deportivo EN VIVO HOY miércoles 14 de enero - Serie Río de La Plata

San Lorenzo y Cúcuta Deportivo se medirán este miércoles 14 de enero en un compromiso amistoso correspondiente a la Serie Río de La Plata, torneo de pretemporada que reúne a clubes de distintos países del continente.

El encuentro se disputará en el estadio Luis Franzini de Montevideo, escenario en el que ambos equipos aprovecharán para seguir ajustando detalles de cara a sus respectivos retos oficiales en la temporada que está por comenzar.

Lea también Se confirma novedad en el reglamento de la Liga BetPlay de 2026

El conjunto argentino llega a este compromiso como favorito, más allá de la compleja situación económica que atraviesa San Lorenzo. El peso de su historia, la jerarquía de su plantel y su recorrido internacional respaldan al equipo conocido como El Cuervo.

Para Cúcuta Deportivo, recién ascendido a la primera división del fútbol colombiano, el duelo representa una prueba exigente y un reto importante frente a uno de los clubes grandes de Argentina y del continente, en un contexto ideal para medir el nivel competitivo del plantel.

San Lorenzo vs Cúcuta Deportivo: cómo VER EN VIVO HOY domingo 14 de enero

El partido San Lorenzo vs Cúcuta Deportivo por la Serie Río de La Plata se disputará este miércoles 14 de enero a partir de las 17:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Disney+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Tweets by Cucutaoficial

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 17:00

España: 00:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 19:00

Bolivia y Venezuela: 18:00

Estados Unidos: 18:00 (D.C. y Florida) - 17:00 (Chicago) - 14:00 (Los Ángeles)

México: 16:00