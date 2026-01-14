Se confirma novedad en el reglamento de la Liga BetPlay de 2026

Todo está listo para que comience la competencia oficial del Fútbol Profesional Colombiano en la temporada 2026. Este jueves 15 de enero se disputará el partido de ida de la Superliga y el fin de semana se llevará a cabo la fecha 1 de la Liga BetPlay-I.
A pocos días de iniciar la actividad se dio a conocer una recomendación en el reglamento que emitió la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano.
Se trata de la numeración que deberá utilizar cada equipo en su plantel de jugadores.
Y es que para los certámenes del 2026 solo se podrán utilizar números desde el 1 hasta el 30 en las camisetas de los futbolistas.
De esta manera, jugadores que tradicionalmente han utilizado números superiores al 30 tendrán que elegir un nuevo dígito para portar en la espalda.
Así se jugará la fecha 1 de la Liga BetPlay-I de 2026
Viernes 16 de enero
Deportivo Pereira Vs Llaneros
Hora: 6:20 P.M.
Estadio Centenario de Armenia
Fortaleza Vs Alianza FC
Hora: 8:30 P.M.
Estadio Metropolitano de Techo
Sábado 17 de enero
América de Cali Vs Internacional de Bogotá
Hora: 4:10 P.M.
Estadio Pascual Guerrero
Atlético Nacional Vs Boyacá Chicó
Hora: 6:20 P.M.
Estadio Atanasio Girardot
Atlético Bucaramanga Vs Millonarios
Hora: 8:30 P.M.
Estadio Departamental Américo Montanini
Domingo 18 de enero
Deportivo Pasto Vs Medellín
Hora: 2:00 P.M.
Estadio La Libertad
Jaguares Vs Deportivo Cali
Hora: 4:00 P.M.
Estadio Jaraguay
Junior Vs Deportes Tolima
Hora: 6:20 P.M.
Estadio Metropolitano
Santa Fe Vs Águilas Doradas
Hora: 8:30 P.M.
Estadio El Campín
Lunes 19 de enero
Cúcuta Vs Once Caldas
Hora: 4:00 P.M.
Estadio General Santander