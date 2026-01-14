Se confirma novedad en el reglamento de la Liga BetPlay de 2026

Todo está listo para que comience la competencia oficial del Fútbol Profesional Colombiano en la temporada 2026. Este jueves 15 de enero se disputará el partido de ida de la Superliga y el fin de semana se llevará a cabo la fecha 1 de la Liga BetPlay-I.

A pocos días de iniciar la actividad se dio a conocer una recomendación en el reglamento que emitió la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano.

Lea también Dimayor confirmó calendario completo de la Liga Betplay 2026: días y horas de las 19 fechas

Se trata de la numeración que deberá utilizar cada equipo en su plantel de jugadores.

Y es que para los certámenes del 2026 solo se podrán utilizar números desde el 1 hasta el 30 en las camisetas de los futbolistas.

De esta manera, jugadores que tradicionalmente han utilizado números superiores al 30 tendrán que elegir un nuevo dígito para portar en la espalda.

Lea también La Dimayor suma problemas para 2026: dura noticia con los arbitros del FPC

Así se jugará la fecha 1 de la Liga BetPlay-I de 2026





Viernes 16 de enero

Deportivo Pereira Vs Llaneros

Hora: 6:20 P.M.

Estadio Centenario de Armenia





Fortaleza Vs Alianza FC

Hora: 8:30 P.M.

Estadio Metropolitano de Techo





Sábado 17 de enero

América de Cali Vs Internacional de Bogotá

Hora: 4:10 P.M.

Estadio Pascual Guerrero





Atlético Nacional Vs Boyacá Chicó

Hora: 6:20 P.M.

Estadio Atanasio Girardot





Atlético Bucaramanga Vs Millonarios

Hora: 8:30 P.M.

Estadio Departamental Américo Montanini









Domingo 18 de enero

Deportivo Pasto Vs Medellín

Hora: 2:00 P.M.

Estadio La Libertad





Jaguares Vs Deportivo Cali

Hora: 4:00 P.M.

Estadio Jaraguay





Junior Vs Deportes Tolima

Hora: 6:20 P.M.

Estadio Metropolitano





Santa Fe Vs Águilas Doradas

Hora: 8:30 P.M.

Estadio El Campín





Lunes 19 de enero

Cúcuta Vs Once Caldas

Hora: 4:00 P.M.

Estadio General Santander







