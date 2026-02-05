Santa Fe rompió el mercado: confirmó fichaje del Rayo Vallecano

Independiente Santa Fe sigue sorprendiendo en el inicio de la temporada 2026, no solo porque ya logró levantar el primer título de la temporada, sino por los movimientos que ha llevado a cabo en el mercado de fichajes, tanto en la plantilla masculina como en la femenina.

El cuadro 'cardenal' se prepara de la mejor manera para su participación en la Copa Libertadores, mientras que las 'leonas' buscarán ir por el título de Liga BetPlay que ya les ha arrebatado Deportivo Cali en dos ocasiones y espera lograrlo con un refuerzo de lujo como lo es Sofía Castañeda, quien llega proveniente de Rayo Vallecano.

Santa Fe fichó volante con paso por Rayo Vallecano

Cada vez falta menos para que inicie una nueva edición de la Liga BetPlay Femenina y Santa Fe llega como principal candidato para quedarse con el título, no solo para reivindicarse por las últimas finales perdidas contra Cali, sino por la plantilla de jugadoras que tiene para asumir la competencia y que se sigue fortaleciendo.

Santa Fe, aunque dejó escapar una pieza clave como lo es Camila Reyes, quien fue confirmada para jugar con Vancouver, sigue contando con una base sólida de importantes jugadoras como Ysaura Viso, Viviana Acosta y Gabriela Huertas, pero también con nuevas incorporaciones que pidió el estratega venezolano, Omar Ramírez, para ir en busca del cuarto título.

Dentro de las nuevas incorporaciones están las delanteras, Francelis Graterol y Natalia Orozco, la guardameta, Arianne González, y ahora la volante bogotana de 20 años procedente del Rayo Vallecano, Sofia Castañeda.

En otras noticias:

¿Cuándo debuta Santa Fe en la Liga BetPlay 2026?

Dimayor ya dio a conocer el fixture oficial de la décima edición de la Liga BetPlay, en donde Santa Fe ya conoce al rival, el cual será Once Caldas, escuadra a la que se enfrentará en condición de visitante.