Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Independiente Santa Fe Femenino

Santa Fe rompió el mercado: confirmó fichaje del Rayo Vallecano

Santa Fe hizo oficial la llegada de futbolista de Rayo Vallecano para la Liga BetPlay 2026.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Santa Fe hizo la importante incorporación de volante proveniente de Rayo Vallecano
Santa Fe hizo la importante incorporación de volante proveniente de Rayo Vallecano // @SantaFe

Independiente Santa Fe sigue sorprendiendo en el inicio de la temporada 2026, no solo porque ya logró levantar el primer título de la temporada, sino por los movimientos que ha llevado a cabo en el mercado de fichajes, tanto en la plantilla masculina como en la femenina.

El cuadro 'cardenal' se prepara de la mejor manera para su participación en la Copa Libertadores, mientras que las 'leonas' buscarán ir por el título de Liga BetPlay que ya les ha arrebatado Deportivo Cali en dos ocasiones y espera lograrlo con un refuerzo de lujo como lo es Sofía Castañeda, quien llega proveniente de Rayo Vallecano.

¡Fin de la novela! James Rodríguez muy cerca de firmar con equipo de la MLS

Lea también

¡Fin de la novela! James Rodríguez muy cerca de firmar con equipo de la MLS

Santa Fe fichó volante con paso por Rayo Vallecano

Cada vez falta menos para que inicie una nueva edición de la Liga BetPlay Femenina y Santa Fe llega como principal candidato para quedarse con el título, no solo para reivindicarse por las últimas finales perdidas contra Cali, sino por la plantilla de jugadoras que tiene para asumir la competencia y que se sigue fortaleciendo.

Santa Fe, aunque dejó escapar una pieza clave como lo es Camila Reyes, quien fue confirmada para jugar con Vancouver, sigue contando con una base sólida de importantes jugadoras como Ysaura Viso, Viviana Acosta y Gabriela Huertas, pero también con nuevas incorporaciones que pidió el estratega venezolano, Omar Ramírez, para ir en busca del cuarto título.

Ómar Pérez, ídolo de Santa Fe, sufrió un infarto: ya está estable

Lea también

Ómar Pérez, ídolo de Santa Fe, sufrió un infarto: ya está estable

Dentro de las nuevas incorporaciones están las delanteras, Francelis Graterol y Natalia Orozco, la guardameta, Arianne González, y ahora la volante bogotana de 20 años procedente del Rayo Vallecano, Sofia Castañeda.

En otras noticias:

¿Cuándo debuta Santa Fe en la Liga BetPlay 2026?

Dimayor ya dio a conocer el fixture oficial de la décima edición de la Liga BetPlay, en donde Santa Fe ya conoce al rival, el cual será Once Caldas, escuadra a la que se enfrentará en condición de visitante.

En esta nota

Independiente Santa Fe Femenino Liga Betplay Femenina Rayo Vallecano Fútbol femenino Mercado de Fichajes