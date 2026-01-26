Fin de la novela: Santiago Arias fue anunciado por su nuevo equipo en Argentina

Santiago Arias acabó con los rumores en el mercado de fichajes del fútbol sudamericano. Después de las versiones sobre los posibles destinos del jugador de la Selección Colombia, finalmente se confirmó la llegada del lateral con pasado reciente en Fortaleza a su nuevo equipo para 2026.

Inicialmente, todo apuntaba a que Arias era una de las fichas por las que más apostaba Atlético Nacional para reforzar su zona defensiva. Sin embargo, lentamente la opción de un regreso al fútbol colombiano se fue cayendo y el panorama apuntaba a suelo argentino.

Las primeras versiones desde el sur del continente apuntaban a que el jugador paisa estaba muy cerca de firmar con Racing de Avellaneda. Sin embargo, en un giro inesperado, el lateral cafetero terminó convirtiéndose en nuevo refuerzo de Independiente. El ex PSV firmó con los diablos rojos hasta diciembre de 2027.

El acuerdo entre ambas partes se logró en los últimos días. Con su llegada al rojo, Arias se suma a colombianos como Alveiro 'Palomo' Usuriaga, Faryd Mondragón o Jairo Fernando 'Tigre' Castillo. Un legado en el que el defensor paisa buscará sumar con su experiencia y amplio recorrido a nivel internacional.