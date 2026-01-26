¿Qué tan cerca está James de Millonarios? Esto se sabe

Este lunes 26 de enero ha trascendido una información del periodista Julio Sánchez Cristo asegurando que el equipo ‘embajador’ está haciendo un gran esfuerzo y que ha realizado una oferta a James Rodríguez que cumple con todas sus expectativas, asegurando que ahora todo depende del volante y su deseo de vestir la camiseta de Millonarios en este 2026.

“Le están seduciendo con una idea buena. James va a tener su último Mundial, en donde va a brillar muchísimo. Será un gran mundial y qué mejor que estar a la altura de México, que es la altura de Bogotá”, añadió el director de 6AM W.

James no quiere venir a Millonarios

Ante la incertidumbre sobre el futuro del capitán de la Selección Colombia y los rumores de su cercanía a Millonarios, Deportes RCN pudo conocer por fuentes cercanas al futbolista, que James no ha tenido ningún contacto directo con el equipo ‘albiazul’ y que solo se han hecho comunicaciones a través de intermediarios, sin embargo, deja claro que el volante sigue firme en su intención de no jugar en el fútbol colombiano y analizando opciones en el extranjero.

Así las cosas, pese al interés de Millonarios y sus alianzas económicas por querer fichar a James Rodríguez, el futbolista de 34 años no volverá al fútbol de su país, donde recordemos surgió en el Envigado Fútbol Club.

Las ofertas que James tendría sobre la mesa

Mucho se habló del Austin FC y su fuerte interés por contar con el volante colombiano, sin embargo, esta opción se ha ido enfriando y no se ha reportado más información sobre el avance en esta negociación con el conjunto de los Estados Unidos.

Por otro lado, se dice que James ha recibido hasta 10 propuestas de clubes que lo quieren fichar, donde aparecen intereses de equipos de Argentina y Brasil, sin embargo, tampoco se ha llegado a un acuerdo.